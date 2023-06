Όμιλος Epsilon Net: Τι φέρνει το επενδυτικό σερί – Οι 15 εξαγορές μετά την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Τρεις νέες εξαγορές πλειοψηφικών ποσοστών σε άλλες εταιρείες πληροφορικής πραγματοποίησε ήδη φέτος ο όμιλος Epsilon Net μέσα σε διάστημα 78 ημερών, από τις 14 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαϊου.

Τα συγκεκριμένα deals αποτελούν όμως διαφορετικούς κρίκους σε μια πολύ μεγαλύτερη αλυσίδα, την οποία «έχτισε» μέσα στην τελευταία περίπου 3ετία, από την εισαγωγή των μετοχών της Epsilon Net στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (15/7/20), μετά από 12ετή έως τότε παρουσία στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α).

«Επιδιώκουμε μια ολιστική προσέγγισή των αναγκών της αγοράς. Το business model μας προτάσσει την παροχή all in one solutions στους πελάτες μας. «Οικοδομούμε» ένα οικοσύστημα. Οι εξαγορές είναι στο DNA μας. Ναι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε εξαγορές. Σύντομα και άλλες εταιρείες θα είναι μαζί μας, για να μοιραστούμε το ίδιο όραμα.».

Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, Ιωάννης Μίχος είχε δώσει πριν από λίγο καιρό το στίγμα του ομίλου στο πλαίσιο της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ευρύτητα του επενδυτικού πλάνου το οποίο η επιχείρηση υλοποιεί σε σταθερή βάση.

Σε λιγότερο από 3 χρόνια, ο όμιλος έχει προχωρήσει σε 15 εξαγορές, σε συνδυασμό με την παράλληλη εκτίναξη των εσόδων και της κερδοφορίας του και από την οργανική ανάπτυξή του.

Από από το 2019 έως το 2022, ο κύκλος εργασιών του αυξήθηκε κατά 318%, από 17,98 εκατ. ευρώ σε 75,11 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 668%, από 3,26 εκατ. ευρώ σε 25,05 εκατ. ευρώ.

Πορεία που συνεχίζεται φυσικά και το 2023, με νέα άνοδο των πωλήσεών του στο πρώτο τρίμηνο (47,04%) και της κερδοφορίας του (EBITDA +58,23%), με την Epsilon Net να έχει διαδραματίσει όλο αυτό τον καιρό τον ρόλο του «game changer» στην αγορά του λογισμικού για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως έχει επίσης αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ.Ι.Μίχος.

Από το 2020 η Epsilon Net κάνει «πρωταθλητισμό» στο μέτωπο των εξαγορών. Πιο πρόσφατη συμφωνία της (31/5/23) υπήρξε αυτή για την απόκτηση του 60% της Diginet E.E., με τίμημα 1,6 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη για earn out bonus για τους παλιούς μετόχους σε συνάρτηση με τις επιδόσεις της το 2023.

Στις 14/3/23 εξαγόρασε το 80% της Ορόσημο Πληροφορική έναντι 1,36 εκατ. ευρώ (με earn out bonus 240.000 ευρώ για τις χρήσεις 2024-2025) όπως και στις 2/5/23 το 60% της ΝΕΤΕΡΑ αντί 700.000 ευρώ (και εδώ προβλέπονται earn out bonus).

Το 2022 πρόσθεσε άλλα 6 deals στο σερί της: Τον Ιανουάριο (11/1/22) προσάρτησε στο τεχνολογικό της «άρμα» το 100% της CSA με δυναμική είσοδο στην αγορά του λογισμικού για φαρμακεία έναντι 2,73 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο (12/4/22) το 51% της DIGITAL4U αντί 500.000 ευρώ, τον Ιούνιο (2/6/22) το 60% της TAXHEAVEN αντί 1,68 εκατ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο (13/9/22) ανακοίνωσε «τριπλό χτύπημα» στον τομέα του Hospitality με την εξαγορά ποσοστών 70% της αγγλικής Hotel Availabilities Ltd έναντι 98.000 ευρώ, το 55% της ελληνικής εταιρίας BookOnlineNow IKE έναντι 220.000 ευρώ και το 55% της κυπριακής HotelonCloud Ltd με 180.000 ευρώ.

Το 2021 ξεκίνησε με την ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης για την από κοινού με την Space Hellas εξαγορά της ιστορικής SingularLogic (που αργότερα διασπάστηκε σε δυο εταιρείες) τον Ιανουάριο (11/1/21) με συνολικό ποσό 18,05 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν οι εξαγορές τον Μάϊο (24/5/21) του υπόλοιπου 20% της Data Communication έναντι 549.975 ευρώ, τον Ιούνιο (7/6/21) του 60% της TECHNOlife με ποσό 425.000 ευρώ, τον Σεπτέμβριο (14/9/21) του 80% της iQom από την θυγατρική της (κατά 60%) Epsilon SingularLogic αντί 1,8 εκατ. ευρώ και το Νοέμβριο αυτή του 88% της PCS (11/11/21) στον κλάδο του Fintech έναντι 2,23 εκατ. ευρώ.

Το 2020 υπήρξε άλλη μια χρονιά σημαντικών επενδύσεων για την Epsilon Net, που ως μέλος της Κυριας Αγοράς του ΧΑ απέκτησε τον Οκτώβριο (27/10/20) το 80% της Data Communication, εξαγορά η οποία χαρακτηρίστηκε από τα Big Deals του ομίλου από τον κ.Ι.Μίχο, έναντι 6,3 εκατ. ευρώ και προηγουμένως τον Ιούλιο (31/7/20) του 51% της πολωνικής hoteliga International sp. Z o.o με ποσό 150.000 ευρώ.

Με βάση τις εκάστοτε ανακοινώσεις το συνολικό ποσό αυτών των εξαγορών κυμαίνεται πάνω από τα 28 εκατ. ευρώ.

(Τέλη του 2019, είχε αποκτηθεί το 34% της HiT Hospitality Integrated Technologies έναντι 1 εκατ. ευρώ.).

Ανάπτυξη πάνω από τον μ.ο.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης του ομίλου διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πάνω από τον μέσο όρο ενός κλάδου ο οποίος «τρέχει» με διψήφια ποσοστά και έχει προοπτικές να εξακολουθήσει στο ίδιο τέμπο για τα επόμενα τρία ή τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, με ισχυρή ρευστότητα και συνεχή διανομή μερισμάτων.

Ο Ιωάννης Μίχος επισήμανε τον Απρίλιο ότι η χρηματοοικονομική υγεία της Epsilon Net της επέτρεψε να κινηθεί χωρίς να καταφύγει σε δανεισμό στο σκέλος των εξαγορών και είχε εξηγήσει ότι εφόσον εντοπισθεί η κατάλληλη ευκαιρία στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό «θα βρεθούν οι πηγές για να ολοκληρωθεί κάθε επένδυση».

Υπενθυμίζεται, πως στις 4/5/23 ανακοινώθηκε η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την Εθνική Τράπεζα για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 7,5% στην Epsilon Net Α.Ε. σε τιμή 7,4 ευρώ/μετοχή και τη δυνατότητα για περαιτέρω ποσοστό 7,5% τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής.

Επιπλέον Epsilon Net και ΕΤΕ συμφώνησαν και για μακροχρόνια αποκλειστική στρατηγική συνεργασία με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά, ότι με βάση την επιτυχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου το 2022, τα θετικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2023, τα αναμενόμενα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών, έχουν τεθεί οι βάσεις για τον νέο αναπτυξιακό κύκλο του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όπου έχει παρουσία σε Ρουμανία και Κύπρο) για την περίοδο 2023-2025.

Επιπλέον, η περαιτέρω επέκταση των πωλήσεων για το ‘23 αναμένεται να στηριχθεί και την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του e Commerce και του Fintech, στην ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες και στην συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη».

