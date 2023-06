Έρευνα: Διπλασιάστηκαν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία οι Ευρωπαίοι που βλέπουν τη Ρωσία ως εχθρό

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατάφερε να μεταστρέψει τη διάθεση των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία που πλέον τη βλέπουν σαν αντίπαλο ή και σαν εχθρό.

Ωστόσο οι αριθμοί ξεγελούν: αν και τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων διάκεινται αρνητικά απέναντι στη Ρωσία, το ποσοστό διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) που διεξήχθη σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ (μεταξύ τους δεν είναι πάντως η Ελλάδα) διαπίστωσε ότι ακόμη μια μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ αντί να βασίζεται στις ΗΠΑ. Επιπλέον, πολλοί βλέπουν την Κίνα ως εταίρο και όχι ως ανταγωνιστή.

Ο τίτλος της έκθεσης συνοψίζει πλήρως τα ευρήματα: «Κρατώντας την Αμερική κοντά, τη Ρωσία “χαμηλά” και την Κίνα μακριά» («Keeping America Close, Russia Down, and China Far Away»)

Ειδικότερα, περίπου το 64% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι βλέπουν τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν ως ανταγωνιστή (9%) ή, χειρότερα, ως αντίπαλο (55%). Ο αριθμός είναι διπλάσιος αριθμός σε σχέση με όσους αισθάνονταν το ίδιο το 2021, πριν από τον πόλεμο.

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν έντονα αρνητική άποψη για τη Ρωσία κυμαίνεται από χώρα σε χώρα, αναφέρει ο Guardian. Είναι 74% στη Δανία, 71% στην Πολωνία, 70% στη Σουηδία, 67% στην Ολλανδία και 62% στη Γερμανία, αλλά 37% στην Ιταλία και μόλις 17% στη Βουλγαρία. Περίπου το 39% των Ούγγρων και το 65% των Βουλγάρων είδαν τη Ρωσία ως σύμμαχο ή απαραίτητο εταίρο.

Το 48% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η χώρα τους θα πρέπει να έχει μόνο «περιορισμένη σχέση» με τη Ρωσία, εάν ο πόλεμος τελειώσει με μια ειρηνευτική διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων, για παράδειγμα με εμπορικές συναλλαγές μόνο σε ορισμένες βιομηχανίες. Και σε αυτό το ερώτημα υπήρχε ευρύ φάσμα απόψεων, με την Πολωνία να είναι η χώρα που τάσσεται περισσότερο υπέρ της διακοπής όλων των δεσμών με τη Ρωσία (39%), ενώ η Γερμανία (26%), η Ουγγαρία (32%), η Αυστρία (36%) και η Βουλγαρία (51%) έδειξαν ισχυρή υποστήριξη για πλήρη μεταπολεμική συνεργασία με τη Ρωσία.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την έρευνα, έχουν αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη φήμη τους ως φίλου και εταίρου της ΕΕ σε σχέση με την περίοδο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το 2021 καμία χώρα δεν έβλεπε την Ουάσινγκτον ως σύμμαχο «που μοιράζεται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αξίες», αλλά φέτος το πιστεύει το 32% στις 11 χώρες και πάλι όμως με διακυμάνσεις.

Η έρευνα έδειξε ότι λίγοι Ευρωπαίοι συντάσσονται με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει ζητήσει από την Ένωση να επανεκτιμήσει τις σχέσεις με το Πεκίνο. Μόνο ένας στους πέντε θεωρούσε ότι η εμπορική και επενδυτική σχέση της Ευρώπης με την Κίνα εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους από ό,τι οφέλη, ενώ 43% κατά μέσο όρο δήλωσαν ότι θεωρούν το Πεκίνο ως απαραίτητο εταίρο και θα δίσταζαν στην ιδέα της επιβολής κυρώσεων.

