O Ερντογάν «φωτογραφίζει» την Ελλάδα από τα κατεχόμενα της Κύπρου: Οι «ανούσιοι» εξοπλισμοί είναι επικίνδυνοι

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Κύπρο μετά την επανεκλογή του.

“Αν υπάρξουν κάποιοι που θέλουν να εμποδίσουν την ειρήνη, τότε θα αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικό σχέδιο” δήλωσε από τα κατεχόμενα ο Ταγίπ Ερντογάν, σε κοινή συνέντευξη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, όπως αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης.

‘’Όσοι επιδίδονται σε ανούσιες εξοπλιστικές δραστηριότητες, που είναι εναντίον της ισορροπίας στο νησί και στην περιοχή, θα πρέπει να υπολογίζουν προσεκτικά τους κινδύνους που θα επιφέρουν αυτές οι δραστηριότητες’’ ανέφερε παράλληλα, “φωτογραφίζοντας” την Ελλάδα. “Η ειρήνη και η ασφάλεια των ανθρώπων στο νησί σημαίνει την ειρήνη και την ασφάλειά μας” είπε.

President Recep Tayyip Erdoğan was welcomed by President Ersin Tatar of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with an official ceremony. pic.twitter.com/rd4G4MkpFn

— AK Party (@akpartyenglish) June 12, 2023