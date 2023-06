Βιοκαρπέτ: Κατέχει πλέον το 100% της θυγατρικής Albio Data

Στη σύναψη του συμφωνητικού αγοράς και απόκτησης των 14.335 κοινών ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ALBIO DATA ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», προχώρησε η Βιοκαρπέτ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέχει πλέον το 100%.

Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 27.000,00 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία κατέστη μοναδική μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας «ALBIO DATA ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου της ως άνω θυγατρικής, τα οποία ενσωματώνονται σε 143.350 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 3€ η κάθε μία.

