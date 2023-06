Β. Ράπανος (EET): Κοινός βηματισμός επιχειρήσεων, τραπεζών και εποπτικών αρχών στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να συμβάλει πολλαπλά, με καινοτόμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία, αλλά και την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που επενδύουν ειδικά στην πράσινη ανάπτυξη, εάν εκπληρωθούν ορισμένα κριτήρια του ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Βασίλης Ράπανος, ανοίγοντας τις εργασίες συνεδρίου με θέμα «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy» που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως ανέφερε ο κ. Ράπανος σαφή ενίσχυση προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελεί επίσης η χρηματοδότηση με σημαντική κρατική συμβολή από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Εργων Καινοτομίας που περιλαμβάνει παροχή εγγύησης για το 80% του δανείου και επιχορήγηση του 20% αυτού.

Ο κ. Ράπανος αναφέρθηκε σε μία κοινή θεσμική πρωτοβουλία των μελών της Ένωσης που χρηματοδοτείται μέσω της ΕΕΤ και έχει ως στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας. Η δράση ξεκίνησε αρχές του 2022 και καλεί τις επιχειρήσεις σε προαιρετική συμμετοχή τους, στη διαδικασία του ESG scoring, δηλαδή μία διαδικασία, που θα δίνει μία αξιόπιστη εικόνα για το στάδιο ετοιμότητας των επιχειρήσεων.

Με τη συγκεκριμένη αυτοαξιολόγηση θα αποφευχθούν καθυστερήσεις στα αιτήματα χρηματοδότησης και θα υπάρξει και μία αξιόπιστη εθνική βάση δεδομένων, ως προς την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΕΤ οι δράσεις προς το βιώσιμο επιχειρείν δεν εξαντλούνται εδώ. «Πέραν της διευκόλυνσης αυτής είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην ενημέρωση, αλλά και εξοικείωση των επιχειρήσεων με το νέο περιβάλλον, δηλαδή την πρακτική μετουσίωση των κριτηρίων ESG. Οι αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε ως οικονομία, αλλά και τραπεζικός κλάδος είναι γνωστές. Τώρα τις έχουμε πίσω μας και είμαστε έτοιμοι για μία επόμενη οικονομική πραγματικότητα. Μοιραζόμαστε, πλέον ισότιμα, με το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα την κοινή δέσμευση που αποτυπώθηκε ως μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στην τελευταία συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2023».

Η Ευρώπη, είπε ο πρόεδρος της ΕΕΤ, «χρειάζεται ένα σταθερό και ισχυρό τραπεζικό σύστημα για να στηρίξει την οικονομία της. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ευμάρεια και την ισχυρή Ευρώπη».

Όπως είπε ο κ. Ράπανος η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Δίκτυο των Κεντρικών Τραπεζών και Διεθνών Φορέων για το «πρασίνισμα» του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Με ιδιαίτερη προθυμία η ΕΕΤ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Αργυρού, η οποία έδωσε, πρόσφατα, στη δημοσιότητα μία ευσύνοπτη, αλλά πλήρη έκθεση για τις κοινές προσπάθειες, αλλά και συνέργειες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Η ΕΕΤ, όσο και οι τράπεζες μέλη της, δούλεψαν συστηματικά όλη την τελευταία τριετία, για να δημιουργήσουν τις βάσεις προς την πράσινη ιδίως μετάβαση, με παράλληλη προσήλωση σε δύο άλλες αξίες της σύγχρονης οικονομικής δράσης: την τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και την προσήλωση σε κοινωνικές αξίες», ανέφερε επίσης ο κ.Ράπανος, τονίζοντας τη σημασία εκδηλώσεων όπως η συνδιοργάνωση του Συνεδρίου με το Ελληνο – Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

«Ο τραπεζικός τομέας έχει εντάξει στην πιστοληπτική αξιολόγηση τα κριτήρια ESG, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή το στόχο, να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η Εθνική δέσμευση για την πράσινη μετάβαση έχει ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2020 (ΕΣΕΚ), με το οποίο η χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 55%, το 2040 τουλάχιστον κατά 40%, και να φτάσει σε μηδενικό αριθμό εκπομπών το 2050», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΤ.

Πρόσθεσε επίσης: Για την πράσινη μετάβαση δεν αρκεί μία δράση, ή ένας φορέας. Χρειάζεται η πρόσφορη φορολογική πολιτική, η κατάλληλη εκδοτική στρατηγική, μία πλήρως λειτουργική κυκλική οικονομία, και ο κοινός βηματισμός επιχειρήσεων, τραπεζών και εποπτικών αρχών. Στην κοινή αυτή προσπάθεια ο τραπεζικός κλάδος, πέραν της κλασσικής αποστολής του, για χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση, θα επιτελέσει και ένα συμβουλευτικό ρόλο προς τις επιχειρήσεις, ώστε η δράση τους να μειώνει το επενδυτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, στην Ελλάδα κυριαρχούν οι πολύ μικρές ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξεπερνούν τις 500. Αυτή η σημαντικά διαφορετική μορφολογία επιχειρείν στην Ελλάδα, που αποτελεί ίσως και ένα από τα διαχρονικά διαρθρωτικά μας θέματα, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην πράσινη μετάβαση, και γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία.

Ν.Μπακατσέλος: Οι επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές αποτελούν την μεγάλη πρόκληση του τόπου μας.

Σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις και στην χώρα μας αντιλαμβάνονται πλέον ότι έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι οι επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές αποτελούν την μεγάλη πρόκληση του τόπου μας.

Αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να έχουν οι τράπεζες στο τομέα αυτό με εργαλεία χρηματοδότησης επισημαίνοντας ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης στο νέο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων είναι τεράστιες. Ο κ. Μπακατσέλος αναφέρθηκε επιγραμματικά και στη διαχρονική σημασία που δίνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικού Επιμελητήριο στην βιώσιμη ανάπτυξη και στις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε κοινές πρωτοβουλίες όπως η συνδιοργάνωση του συνέδριο με την ΕΕΤ.

Βασιλική Λαζαράκου: Η σωστή προετοιμασία κλειδί για την επιτυχία

Στο χαιρετισμό της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου έδωσε έμφαση στη σημασία της σωστής προετοιμασίας των επιχειρήσεων στις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας. Για να γίνει μια σωστή προετοιμασία χρειάζεται δημόσιος διάλογος όλων των φορέων και κατανόηση από όλους του πλαισίου του ESG, πρόσθεσε η κυρία Λαζαράκου. Επισήμανε επίσης ότι ο σωστός σχεδιασμός θα έχει ως αποτέλεσμα την σωστή υλοποίηση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στον τραπεζικό τομέα και την επιχειρηματική κοινότητα, σε περιβάλλον ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG (περιβάλλον – κοινωνία – εταιρική διακυβέρνηση) στην στρατηγική τραπεζών και επιχειρήσεων.

Χαρ. Απαλαγάκη: Δυνατότητες στήριξης και αξιοποίησης πόρων υπάρχουν και για τις μικρές που κυριαρχούν αριθμητικά, αλλά και σε αριθμό απασχολουμένων στην ελληνική οικονομία.

Η acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ κα Χαρούλα Απαλαγάκη τόνισε στην αρχή ότι η νέα Συντονιστική Επιτροπή ESG της ΕΕΤ, υπό την προεδρία του κ. Πάκη Παπαδημητρίου παρήγαγε σημαντικό έργο σε βραχύ χρονικό διάστημα και ήταν μία εξαιρετική εμπειρία η συνδιοργάνωση του Συνεδρίου με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Στην ημερίδα, όπως είπε, ακούστηκαν οι απόψεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, του επιχειρείν και της τραπεζικής κοινότητας, εξασφαλίστηκε δηλαδή ο πλουραλισμός απόψεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμη και όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας διαθέτουν ετοιμότητα και μπορούν άνετα να ανταποκριθούν και στις νέες προκλήσεις, που δεν αφορούν μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά και την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες του νότου. Δυνατότητες στήριξης και αξιοποίησης πόρων υπάρχουν και για τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, που κυριαρχούν αριθμητικά, αλλά και σε αριθμό απασχολουμένων στην ελληνική οικονομία. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα εξασφαλιστεί εάν επικεντρωθούμε περισσότερο στην ουσιαστική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και δεν υπάρξει γραφειοκρατική επιβάρυνση, λ.χ. με εκτεταμένες αναφορές στοιχείων, ανέφερε η κ. Απαλαγάκη

Ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηλίας Σπιρτούνιας έδωσε από την πλευρά του έμφαση στα συμπεράσματα του συνεδρίου που αναδεικνύουν τη σημασία δράσεων και πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης.