Kaizen Gaming: Αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο στην Κολομβία

Θέμα χρόνου αποτελεί η επίσημη είσοδος της Kaizen Gaming σε μια ακόμη αγορά, αυτή τη φορά στη Νότιο Αμερική. Πρόκειται για την Κολομβία που έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της game tech εταιρείας που μέσω της Betano έχει ήδη παρουσία σε 11 αγορές (Πορτογαλία, Ρουμανία, Γερμανία, Βραζιλία, Χιλή, Βουλγαρία, Εκουαδόρ, Περού, Τσεχία, Καναδά, Νιγηρία) και με τη Stoiximan σε άλλες δύο (Ελλάδα, Κύπρος).

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, οι διαδικασίες για την επίσημη έναρξη δραστηριότητας στην Κολομβία βρίσκονται στην τελική ευθεία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός και για νέες κινήσεις στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με το Μεξικό να είναι στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων.

Η Kaizen διαθέτει ήδη παρουσία σε Χιλή, Εκουαδόρ, Βραζιλία (σ.σ. μέσα σε 2 1/2 χρόνια έφθασε να είναι στο top-3 των στοιχηματικών εταιρειών της χώρας) και Περού.

Στόχος, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής του ομίλου, Γιώργος Δασκαλάκης, σε συνέντευξή του στο newmoney είναι να επεκταθεί σε 26 χώρες ως το 2026, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου «Kaizen 2626».

Παράλληλα, στον Καναδά η Kaizen έχοντας πραγματοποιήσει ένα soft launch στο Οντάριο όπου είναι ρυθμισμένη η αγορά τυχερών παιχνιδιών με στόχο να μάθει τα χαρακτηριστικά της αγοράς και να προσαρμόσει στα μέτρα της το προϊόν της, τώρα επεκτείνεται σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα εν όψει ρύθμισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία με βάση τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου και το πλάνο επέκτασης σε νέες αγορές αναμένει μία αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 40% με 50%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ σε επίπεδο τζίρου.

Η εταιρεία που απασχολεί σήμερα περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους σε 4 ηπείρους και κάθε μήνα υποδέχεται περίπου 120 νέους εργαζόμενους σε διάφορα τμήματα και επίπεδα, στις αρχές του μήνα αναδείχθηκε νικήτρια στα βραβεία EGR Marketing & Innovation 2023 στο Λονδίνο, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως τα «Όσκαρ» στον χώρο του e-gaming marketing. Στη Kaizen Gaming απονεμήθηκαν τα βραβεία Brand of the Year και Affiliate Campaign of the Year.

Διαβάστε ακόμη

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτούν τράπεζες και επιχειρήσεις με «όχημα» το Ταμείο Ανάκαμψης

Το… «μα δεν τελειώσαμε ακόμα» των εκλογών, ο Γαβριήλ, το σίριαλ με τα ψάρια, ο δεύτερος γύρος Ηλιόπουλου και το ράλι των τραπεζών

Ντιν Μητρόπουλος: Από ένα μικρό χωριό στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων -Τι ψάχνει στην Ελλάδα ο «γκουρού των εξαγορών»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr