Revoil: Από τις 26/6 η Ειδική Διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας

Από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 ξεκινά η Ειδική Διαπραγμάτευση των μετοχών της REVOIL, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η REVOIL ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 22/6/2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών “ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Η Εκδότρια έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΗ: Eγκρίθηκε από την Κομισιόν το deal με την ENEL Romania

Lloyd’s List: Οι Έλληνες εφοπλιστές που πρωταγωνιστούν στις ναυπηγήσεις το 2023

Γιατί είναι σπουδαίος ο πίνακας “Love is in the Bin” του Banksy των 21 εκατ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr