«Τι απίστευτο εκλογικό αποτέλεσμα!»: Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χαιρετίζει τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας

Tην εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με σλόγκαν “Back to Back εκλογικές νίκες”.

«Ο λαός της Ελλάδας εξέφρασε για άλλη μια φορά ηχηρά την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη» αναφέρει χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, το ΕΛΚ επισημαίνει: «Τι απίστευτο εκλογικό αποτέλεσμα! Ο λαός της Ελλάδας εξέφρασε για άλλη μια φορά ηχηρά την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή η καθαρή εντολή επιτρέπει τη συνεχή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας».

The resounding victory of @neademokratia and @kmitsotakis showcases the triumph of good governance, core values, prudent finances, and a positive national outlook. A momentous win that echoes our nation’s aspirations! https://t.co/rGYwrA9hJ1

— Thanasis Bakolas (@ThanasisBakolas) June 25, 2023