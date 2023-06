«Ξαναχτύπησε» ο Ιταλός φαρσέρ: Έφτιαξε fake λογαριασμό στον Γεραπετρίτη και «πέθανε» τον Λουκά Παπαδήμο

«Ξαναχτύπησε» ο γνωστός Ιταλός φαρσέρ, Τομάσο Ντεμπενεντέτι με «θύμα» αυτή τη φορά τον νέο υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο φαρσέρ εμφανίστηκε στο Twitter ως Γιώργος Γεραπετρίτης και ανακοίνωσε δήθεν επίσκεψη του νέου υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Very important and friendly phone conversation with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye @HakanFidan . I will visit Ankara next July.

— Γιώργος Γεραπετρίτης G.Gerapetritis (@Gerapetritis) June 28, 2023