Στην τελική ευθεία το νομοσχέδιο για την οικονομία – Τι περιλαμβάνει το πλάνο για την 4ετία

Your browser does not support the audio element.

Προς ψήφιση πριν τις διακοπές της Βουλής – Επεκτείνονται το market pass και το καλάθι του νοικοκυριού – Ανάπτυξη, αύξηση μισθών, μείωση εισφορών, πάταξη φοροδιαφυγής, μείωση της φορολογίας σε πρώτο πλάνο για τη νέα κυβέρνηση