AVE: «Έξοδος» από τις τηλεπικοινωνίες με ενίσχυση της παρουσίας της στο λιανεμπόριο

Την έξοδό της από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και την ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο του λιανεμπορίου ανακοίνωσε η εταιρεία AVE ΑΕ, υλοποιώντας τον στρατηγικό της σχεδιασμό που προβλέπει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατηγορία FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβαση της συμμετοχής της στην “KRISTELCOM LTD” έναντι 6 εκατ. ευρώ και παράλληλα την εξαγορά από την θυγατρική της AVE PARTICIPATION LTD του 60,67% της RETAIL & MORE A.E., δικαιοπάροχος του σήματος Carrefour, έναντι 910 χιλ. ευρώ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του χώρου, όπως οι READY, FERRO και ΙΝΑΧΟΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η εταιρία «AVE ΑΕ» (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση της συμμετοχής της στην “KRISTELCOM LTD”, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2023, και τιμή πώλησης 6 εκ. ευρώ και την εξαγορά, μέσω της κατά 100% θυγατρική της «AVE PARTICIPATION LTD», ποσοστού 60,67% των μετοχών της “RETAIL & MORE A.E.”, με τιμή εξαγοράς 910 χιλ. ευρώ.

Κατόπιν της πώλησης της συμμετοχής στην Kristelcom Ltd, τόσο η εν λόγω πωληθείσα εταιρία, όσο και οι εταιρίες Teleunicom (Cyprus) Ltd, Anadisis S.A., Teleunicom S.A. και Globalsat S.A. δεν αποτελούν πλέον μέλη της Εταιρίας και του Ομίλου AVE.

Παράλληλα, με την ως άνω απόκτηση, ενισχύεται η συμμετοχή της Εταιρίας στην εξαγορασθείσα εταιρία Retail & More A.E., που έχει ως κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εν λόγω εταιρία διαμορφώνεται πλέον σε 65,00%.

Η Retail & More A.E., δικαιοπάροχος του σήματος Carrefour, υλοποιώντας το Master Franchise Agreement με την Carrefour δραστηριοποιείται ήδη μέσω 27 franchise καταστημάτων και ενός εταιρικού καταστήματος, ενώ είναι στη διαδικασία ανοίγματος και δεύτερου εταιρικού καταστήματος στη στοά Μοδιάνο, στη Θεσσαλονίκη.

Με τις παραπάνω κινήσεις ο Όμιλος AVE, προχωρεί στην υλοποίηση του Στρατηγικού του σχεδιασμού, που εστιάζει στη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατηγορία FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Ο Ομιλος AVE, έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες του χώρου, όπως οι READY, FERRO και ΙΝΑΧΟΣ, που σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στην Retail & More, τον θέτει σε πλεονεκτική θέση για την επιτυχή πορεία του στην αγορά των FMCG.

Η READY , είναι αμερικάνικη εταιρεία, παραγωγής Premium Sports Drink, στην οποία έχει συμμετοχή και η οικογένεια Αντετοκούμπο. Το ποτό αυτό περιέχει, φυσικό χυμό και υδατάνθρακες, και αποτελεί μια διαφορετική πρόταση στον υγιεινό τρόπο ζωής που αφορά την εκγύμναση, παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια για σκληρές και μεγάλες σε διάρκεια προπονήσεις.

, είναι αμερικάνικη εταιρεία, παραγωγής Premium Sports Drink, στην οποία έχει συμμετοχή και η οικογένεια Αντετοκούμπο. Το ποτό αυτό περιέχει, φυσικό χυμό και υδατάνθρακες, και αποτελεί μια διαφορετική πρόταση στον υγιεινό τρόπο ζωής που αφορά την εκγύμναση, παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια για σκληρές και μεγάλες σε διάρκεια προπονήσεις. Η FERRO είναι εταιρεία παραγωγής αρτοποιημάτων με ιστορία πάνω από 100 χρόνια, με ποιοτικά προϊόντα που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να πρωτοτυπούν και να ενθουσιάζουν τους καταναλωτές.

είναι εταιρεία παραγωγής αρτοποιημάτων με ιστορία πάνω από 100 χρόνια, με ποιοτικά προϊόντα που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να πρωτοτυπούν και να ενθουσιάζουν τους καταναλωτές. Η εταιρεία INAΧΟΣ, που βρίσκεται στη Γραμμένη Φθιώτιδας, παράγει τα ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα ετικέτας «Ρούμελη» με πολλές διακρίσεις.

