Eurostat: Υποχώρησε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ελλάδα – Έπεσε στο 5,5% στην Ευρωζώνη

Mε τις τιμές των τροφίμων να εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης, και την ενέργεια να υποχωρεί περαιτέρω, o εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα κατέγραψε νέα πτώση τον Ιούνιο, στο 2,7% από 4,1% τον Μάιο, 4,5% τον Απρίλιο, 5,4% το Μάρτιο, 6,5% το Φεβρουάριο και 7,3% τον Ιανουάριο. Η χώρα μας, μαζί με την Κύπρο, κατέχουν ουσιαστικά τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη με ποσοστό 2,7%. Την πρώτη θέση με το χαμηλότερο εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή έχει το Λουξεμβούργο με 1%. Ακολουθούν το Βέλγιο και η Ισπανία με ποσοστό 1,6%. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, στην ευρωζώνη, τον Ιούνιο ο τιμάριθμος κατέγραψε πτώση στο 5,5,% από 6,1% τον Μάιο και από 7% τον Απρίλιο. Παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο δομικός πληθωρισμός κινήθηκε ανοδικά στο 5,4% από 5,3%

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού τον Ιούνιο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 7 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,8%.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο στην Ελλάδα τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 10,4% από 9,8% τον Μάιο. Οι τιμές στην ενέργεια κατέγραψαν περαιτέρω μείωση 22% από 21,1% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε επίπεδο ευρωζώνης, τον Ιούνιο, τα τρόφιμα, ποτά και καπνικά αποτελούν τον κλάδο με τη μεγαλύτερη επίπτωση στον πληθωρισμό καθώς αυξήθηκε κατά 11,7% από 12,5% τον Μάιο. Η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών του φυσικού αερίου είχε θετική επίδραση στον κλάδο της ενέργειας, που κατέγραψε πτώση 5,6% από 1,8% τον Μάιο. Επιβράδυνση κατεγράφη επίσης στις τιμές των μη βιομηχανικών προϊόντων οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,5% από 5,8% τον Μάιο. Όσον αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών, τον Ιούνιο κινήθηκε ανοδικά, κατά 5,4% από 5% που ήταν τον προηγούμενο μήνα

Τον Ιούνιο το σύνολο σχεδόν των ισχυρών οικονομιών της ευρωζώνης είδαν τον πληθωρισμό τους να υποχωρεί σημαντικά. Μοναδική εξαίρεση η Γερμανία όπου τον Ιούνιο ανέβηκε στο 6,8% τον Ιούνιο από 6,3% τον Μάιο. Στην Ισπανία κατεγράφη περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω από το 2%, στο 1,6%, από 2,9% τον Μάιο εξαιτίας της συνεχιζόμενης πτωτικής πορείας των τιμών στην ενέργεια αλλά και στα τρόφιμα. Νέο χαμηλό 14 μηνών και για την Ιταλία τον Ιούνιο, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 6,7% έναντι αύξησης 8% τον Μάιο. Σύμφωνα με τη στατική υπηρεσία της γειτονικής χώρας, η επιβράδυνση οφείλεται στον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και το φθηνότερο κόστος μεταφοράς. Στη Γαλλία, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 5,3% από 6% τον Μάιο.

Euro area #inflation at 5.5% in June 2023, down from 6.1% in May. Components: food, alcohol & tobacco +11.7%, other goods +5.5%, services +5.4%, energy -5.6% – flash estimate https://t.co/te10Odpafe pic.twitter.com/QLqvJsD3XT

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 30, 2023