Ιωάννης Μίχος: Πώς θα διπλασιάσει το μέγεθος του ο όμιλος Epsilon Net σε μια 3ετία – Στα 150 εκατ. ο πήχης (pics)

Η επόμενη μέρα της Epsilon Net φαίνεται να φέρνει ακόμα ισχυρότερη ανάπτυξη, για έναν όμιλο ο οποίος παρουσίασε πέρσι μια από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στον κλάδο της πληροφορικής.

Με αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 48,69% το 2022 σε 75,11 εκατ. ευρώ από 50,51 εκατ. ευρώ το 2021 και ανάλογα υψηλή κερδοφορία η διοίκηση έχει κάθε λόγο να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Μίχος αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στις προβλέψεις που αφορούν την πορεία της εισηγμένης σε βάθος 3ετίας και όχι μόνο για το 2023.

Σε συνάρτηση με τους άξονες στους οποίους βασίζεται η Epsilon Net για να πετύχει την περαιτέρω ανάπτυξή της, όπως είπε, οι εκτιμήσεις μιλούν για δυνατότητα διπλασιασμού των μεγεθών της (με πωλήσεις 150 εκατ. ευρώ) σε αυτό το χρονικό διάστημα (2023-2025) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με το EBITDA margin να διαμορφώνεται πάνω από το όριο του 30%.

«Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια σημαντική χρονιά. Μια χρονιά προκλήσεων, η οποία οδήγησε την εταιρεία στο επόμενο μέγεθος της όπως το είχαμε οριοθετήσει με το guidance που δώσαμε και την έβαλαν σε μια 3ετία με διαφορετική προοπτική. Η Epsilon Net διανύει την καλύτερη χρονική της στιγμή. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, όραμα και μεράκι για να εξελίξουμε το οικοσύστημά μας.

Με επενδύσεις στο cloud και web και σε στοχευμένες εξαγορές. Συνεχίζουμε τις κινήσεις που κάνουμε και στο εξάμηνο του 2023, το ίδιο θα πράξουμε και τα προσεχή χρόνια. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.», ήταν κάποια από τα λόγια του κ.Μίχου.

Ο όμιλος μπήκε άλλωστε με κεκτημένη ταχύτητα στο 2023 από το δυνατό finish του 2022 και στο πρώτο τρίμηνο εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 47,04%, των EBITDA κατά 58,23% και στα καθαρά κέρδη προ φόρων 59,55%.

Συνδυάζει δε τους υψηλούς ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης όπως προαναφέρθηκε με επιτυχημένες εξαγορές και συγκεκριμένα φέτος κατέγραψε ως τώρα στο ενεργητικό της 3 deals, αυτά για την απόκτηση: του 80% της Ορόσημο Πληροφορική (1,36 εκατ. ευρώ), του 60% της ΝΕΤΕΡΑ (700.000 ευρώ) και του 60% της Diginet (1,6 εκατ. ευρώ).

Μεταξύ άλλων η Epsilon Net ποντάρει στην επέκταση των πωλήσεων για το 2023 στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του e-Commerce και του Fintech, στην μεγαλύτερη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της και πλέον ανεβάζει τον πήχη της στρατηγικής συνεργασίας της με την Εθνική Τράπεζα.

Οι πέντε άξονες ανάπτυξης

Σε ποια «μέτωπα» στρέφεται η προσοχή της διοίκησης;

Σύμφωνα με όσα επισήμανε o Ιωάννης Μίχος στο πλαίσιο της Γ.Σ. οι άξονες που θα μπορούσε να απαριθμήσει κανείς ως προς την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου Epsilon Net είναι 5:

– Το γεγονός ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δίνει νέες ευκαιρίες αύξησης εσόδων και κερδών, με μια σειρά νέων μέτρων ικανών να ενισχύσουν την συνεργασία του με περισσότερες από 132.000 επιχειρήσεις (πέρα από τους γνωστούς τομείς μισθοδοσίας-HR, λογιστικής, ηλεκτρονικής τιμολόγησης κ.ά.), όπως είναι η καθιέρωση της κάρτας εργασίας.

Το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς αποτελεί τον πρώτο από αυτούς τους άξονες κατά τον κ.Μίχο, καθώς κορυφώνονται οι ρυθμοί της ψηφιοποίησης και η τεχνολογία προσφέρει περισσότερα εργαλεία στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν την καλύτερη οργάνωσή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αξιοποιώντας ανάμεσα σε άλλα τα κίνητρα μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

– Δεύτερος άξονας, η ισχυρή θέση της Epsilon Net στην αγορά και η στρατηγική τοποθέτησή της που τη βοηθούν να διεκδικήσει μερίδια και νέα πελατολόγια, μέσα από τις all in one solution υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει, προσβλέποντας και στην αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη».

«Δραστηριοποιούμαστε στην «καρδιά» των αναγκών των επιχειρήσεων, ανάγκες οι οποίες εξελίσσονται και δημιουργούν απαιτήσεις. Εμείς, θέλουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία τους πελάτες μας», σχολίασε.

-Τρίτος άξονας, η συνεχιζόμενη στρατηγική εξαγορών και συνεργασιών, που όπως συνέβη το 2021 και το 2022, αλλά και μέσα στο 2023, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει και τα προσεχή χρόνια «με προσεγμένες επενδυτικές κινήσεις, οι οποίες θα είναι πάντα κομμάτια του ίδιου παζλ. Με σκοπό την παροχή all in one solution λύσεων προς τους πελάτες μας, θα εντάσσουμε στον όμιλο μας εταιρείες οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων μας και θα «κουμπώνουν» με την βασική φιλοσοφία μας».

Μέσω εξαγορών πάντως η Epsilon Net εισήλθε και σε νέες αγορές, όπως αυτή του λογισμικού για φαρμακεία, αρχές του ’22 με την προσάρτηση της CSA στο τεχνολογικό άρμα της.

– Τα προσεγμένα βήματα ανάπτυξης στο εξωτερικό σε επιλεγμένες χώρες (Ρουμανία-Κύπρος) θεωρούνται ένας τέταρτος άξονας ανάπτυξης για τον όμιλο Epsilon Net. Ειδικότερα, μετά και από την πρόσφατη εξαγορά του 80% της εταιρείας Ορόσημο Πληροφορική (με κύριο αντικείμενο της την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ERP, CRM, Supply Chain Management), η οποία διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά της Ρουμανίας, αλλά και τη λειτουργία Hub εκεί ως «ορμητήριο» για όλα τα Βαλκάνια.

Αιχμή του δόρατος για τις διεθνείς δραστηριότητες της εισηγμένης θεωρείται και ο τομέας του Hospitality, όπου επίσης προηγήθηκαν σημαντικές εξαγορές και μέσω αυτού εξυπηρετούνται πελάτες σε πάνω από 65 χώρες.

– Στους πιο σημαντικούς άξονες ανάπτυξης για την Epsilon Net ανήκει η στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας, μέσω της οποίας η ΕΤΕ απέκτησε ποσοστό 7,5% στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας πληροφορικής, οι ομάδες εργασίας των δυο «συνεταίρων» εισήλθαν σε παραγωγική διαδικασία και σταδιακά θα αρχίσουν να παρουσιάζουν λύσεις και τεχνολογικές εφαρμογές στους τομείς του Business Software, του fintech, της αυτοματοποίησης των ηλεκτρονικών πληρωμών (payments) κ.ά., ενώ προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των εφαρμογών ERP της Epsilon Net με τα συστήματα της ΕΤΕ, αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της στην περιοχή του Embedded Finance.

* Η Γ.Σ. της Epsilon Net ανέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 4.010.800 ευρώ ή 0,074 ευρώ ανά μετοχή, υπερδιπλάσιο συγκριτικά με αυτό που δόθηκε πέρσι – απόρροια και της εκτίναξης των κερδών του ομίλου και της ισχυρής ρευστότητάς του. Ακόμα, ενέκρινε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι 5% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός 12 μηνών, με κατώτατο όριο 2 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο 20,00 ευρώ.

