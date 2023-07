Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη στις Αγορές: Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων και η επενδυτική βαθμίδα

Tο ποσό των δανείων που θα αποπληρωθούν πρόωρα έως το τέλος του χρόνου, ανέρχεται σε 5,45 δισ. ευρώ και θα αντληθουν από τα ταμειακά διαθέσιμα των 34 δισ. ευρώ που υπάρχουν στα ταμεία – Στα 40 εκατ. ευρώ το κέρδος από τους τόκους