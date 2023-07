Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται: Λακωνική αντίδραση της Χ.Τρικούπη στην αποχώρηση Λοβέρδου

Είναι νωρίς να συζητηθεί το περιεχόμενο της επιστολής Λοβέρδου στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε στον Σκάι 100,3 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος