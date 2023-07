Προγραμματικές δηλώσεις Μητσοτάκη: Τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, οι εκπλήξεις και τα πρώτα νομοσχέδια

Your browser does not support the audio element.

Αύριο στις 17:00 οι προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού – Το Σάββατο η ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση – Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας