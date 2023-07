Όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα, τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την Ελλάδα του 2027 – Τα άμεσα οικονομικά μέτρα για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, νέους, Υγεία, Παιδεία, Υποδομές