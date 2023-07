Adam Smith:300 χρόνια μετά…

Η 300η επέτειος από τη γέννηση του Άνταμ Σμιθ είναι μια ευκαιρία να εξετάσουμε πώς οι γνώσεις του για τη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης συνεχίζουν να διαμορφώνουν την κατανόησή μας για τον κόσμο σήμερα. Τι γίνεται όμως αν ο καταμερισμός της εργασίας που υποστήριξε τη θεωρία της ανάπτυξης του Σμιθ έχει φτάσει στα όριά του;

CAMBRIDGE – Φέτος είναι η 300η επέτειο από τη γέννηση του Adam Smith, του ιδρυτή του πατέρα της σύγχρονης οικονομίας. Έρχεται σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει πολλές τρομακτικές προκλήσεις. Τα ποσοστά πληθωρισμού είναι τα υψηλότερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η αύξηση της παραγωγικότητας στη Δύση παραμένει υποτονική ή στάσιμη. Οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος βρίσκονται στο χείλος της κρίσης χρέους . Οι εμπορικές εντάσεις αυξάνονται. Και η συγκέντρωση της αγοράς έχει αυξηθεί μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκατονταετηρίδα του Smith είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τις ανεκτίμητες γνώσεις του σχετικά με τη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης και να εξετάσουμε εάν μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την τρέχουσα στιγμή.

Στο επίκεντρο της θεωρίας του Smith για την οικονομική ανάπτυξη, που περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο του θεμελιώδους έργου του The Wealth of Nations , βρίσκεται η εξειδίκευση που διευκολύνεται από τον καταμερισμό της εργασίας. Αναλύοντας την παραγωγή σε μικρότερες εργασίες – μια διαδικασία που απεικονίζεται στο διάσημο παράδειγμα του εργοστασίου καρφίτσας του Smith – η εκβιομηχάνιση επέτρεψε τεράστια κέρδη στην παραγωγικότητα.

Αλλά αυτή η διαδικασία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις. Εφόσον ο καταμερισμός της εργασίας, σύμφωνα με τον Smith, «περιορίζεται από την έκταση της αγοράς», η αγορά στο σύνολό της πρέπει να επεκταθεί μέσω της ανταλλαγής. Σε τελική ανάλυση, η αύξηση της ημερήσιας παραγωγής widget από 100 σε 10.000 είναι άσκοπη εάν κανείς δεν θέλει να αγοράσει widget. Άρα, ο καταμερισμός της εργασίας είναι μια συλλογική διαδικασία που περιλαμβάνει μια συνεχή διαδικασία δομικών οικονομικών αλλαγών. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά προσιτών widget, οι τομείς της οικονομίας που χρησιμοποιούν widget μπορούν να επεκτείνουν την παραγωγή και να μειώσουν τις τιμές. Εν τω μεταξύ, το αυξημένο μέγεθος της αγοράς θα επέτρεπε στους προμηθευτές υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή widget να αναδιοργανώσουν την παραγωγή σε πιο εξειδικευμένες εργασίες.

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός οικονομολόγος Άλιν Γιανγκ το 1928, αυτή είναι μια δυναμική ιστορία αυξανόμενων αποδόσεων . Η διαδικασία ανάπτυξης είναι ένας ενάρετος κύκλος δομικών αλλαγών που ξεκινάει αργά και στη συνέχεια επιταχύνεται, σαν χιονοστιβάδα. Η Βιομηχανική Επανάσταση και η ταχεία ανάπτυξη των οικονομιών «τίγρης» της Ανατολικής Ασίας κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990 είναι τέλεια παραδείγματα της διαδικασίας που εντόπισε ο Smith. Και όμως η στάσιμη ανάπτυξη που μάστιζε τις ανεπτυγμένες οικονομίες την τελευταία δεκαετία εγείρει το ερώτημα εάν η παγκόσμια πρόοδος προς αυτό που περιέγραψε ως «καθολική χλιδή» έχει σταματήσει.

Αν και ο καταμερισμός της εργασίας σε εξειδικευμένα καθήκοντα έχει συχνά βελτιώσει τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των εργαζομένων, αυτό μπορεί να μην συμβαίνει πάντα. Η εμφάνιση παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι οι εργοδότες θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες για την απομάκρυνση των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους, προκαλώντας εκκλήσεις για ρυθμιστικές παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει, αντί να αντικαθιστά, τις ανθρώπινες ικανότητες.

Επιπλέον, ενώ η οικονομική ανάπτυξη από την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης έχει οδηγήσει σε εκπληκτικές προόδους στην υγεία και την ευημερία, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι τα θεσμικά πλαίσια και οι πολιτικές επιλογές που επέτρεψαν αυτήν την πρόοδο ήταν αποτέλεσμα έντονων κοινωνικών αγώνων.

Μια άλλη ανησυχία που συχνά παραβλέπεται πηγάζει από το μέγεθος της αγοράς. Ο Σμιθ πιθανότατα θα ήταν συγκλονισμένος από την έκταση της εξειδίκευσης στην οικονομία του εικοστού πρώτου αιώνα (και πιθανώς επίσης ευχαριστημένος με την προνοητικότητά του). Σήμερα, η μεταποίηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πολύπλοκα παγκόσμια δίκτυα παραγωγής. Τα τελικά προϊόντα, όπως αυτοκίνητα και smartphones περιλαμβάνουν χιλιάδες εξαρτήματα που κατασκευάζονται σε πολλές χώρες. Πολλοί από τους ενδιάμεσους κρίκους σε αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι. Η ολλανδική εταιρεία ASML , για παράδειγμα, είναι ο μόνος παραγωγός των μηχανών υπεριώδους λιθογραφίας που απαιτούνται για την παραγωγή προηγμένων τσιπ, τα περισσότερα από τα οποία κατασκευάζονται από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Όμως, η διαδεδομένη φύση αυτού του φαινομένου υποδηλώνει ότι η παγκόσμια αγορά για πολλά προϊόντα μπορεί να συντηρήσει μόνο λίγες εταιρείες ικανές να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Αυτό ισχύει εδώ και πολύ καιρό για τους μεγάλους κατασκευαστές σε τομείς όπως η αεροδιαστημική, αλλά ισχύει όλο και περισσότερο σε μικρότερες αγορές για ενδιάμεσα εξαρτήματα.

Κατά συνέπεια, η άλλη προϋπόθεση του Smith για οικονομική ανάπτυξη – η παρουσία ανταγωνισμού – δεν πληρούται. Ο ανταγωνισμός βοηθά να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι κοινωνικά επωφελής, επειδή εμποδίζει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να μονοπωλήσουν τα οφέλη της εξειδίκευσης και της αυξημένης ανταλλαγής. Όπως το έθεσε ο Smith στο The Wealth of Nations , «Γενικά, εάν οποιοσδήποτε κλάδος του εμπορίου ή οποιοσδήποτε καταμερισμός εργασίας είναι επωφελής για το κοινό, όσο πιο ελεύθερος και γενικότερος είναι ο ανταγωνισμός, τόσο καλύτερα».

Αν και η πτώση του ανταγωνισμού είναι μια αυξανόμενη ανησυχία στις δυτικές οικονομίες τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε τομείς υψηλού προφίλ στις εγχώριες αγορές, όπως η Big Tech. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν ανταποκριθεί στη συγκέντρωση στον κλάδο της τεχνολογίας με νέους νόμους, όπως ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυστηρότερη επιβολή των υφιστάμενων αντιμονοπωλιακών νόμων, όπως η πρόσφατη απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ να εμποδίσει την εξαγορά της Activision.

Το βαθύτερο ερώτημα πολιτικής, ωστόσο, είναι εάν το επίπεδο εξειδίκευσης σε ορισμένες αγορές έχει φτάσει σε οριακό σημείο όπου υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ των δύο προϋποθέσεων του Smith για ανάπτυξη. Έχει φτάσει ο καταμερισμός εργασίας στα όριά του – και είναι επομένως η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού ένας άλλος λόγος για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και την ανάπτυξη νέων πηγών προσφοράς παραγωγής;

Η Diane Coyle, Καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, είναι η πιο πρόσφατη συγγραφέας του βιβλίου Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021) .