Από πουλιά μέχρι ποτάμια: Η ΕΚΤ ζητάει τη γνώμη των Ευρωπαίων για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ

Οι πολίτες της Ευρωζώνης καλούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα θέματα για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ.

Από σήμερα, 10 Ιουλίου, κάθε πολίτης στη ζώνη του ευρώ μπορεί να απαντήσει σε έρευνα που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις από όλη τη ζώνη του ευρώ εκπροσωπούνται ισότιμα, η ΕΚΤ έχει αναθέσει σε μια ανεξάρτητη εταιρεία διεξαγωγής ερευνών να θέσει τις ίδιες ερωτήσεις αυτής της έρευνας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων στη ζώνη του ευρώ.

Η έρευνα θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2023 και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά θέματα που έχουν επιλεγεί, από ποτάμια και πουλιά μέχρι τον πολιτισμό και τις αξίες.

Αναλυτικά τα επτά θέματα:

«Θέλουμε οι Ευρωπαίοι να ταυτιστούν με το σχεδιασμό των τραπεζογραμματίων ευρώ, γι’ αυτό θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επιλογή του νέου θέματος», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

We want you to have a say in what your #FutureBanknotes will look like. Take part in our survey and share your views on the shortlisted themes https://t.co/qWDVgBiUrp pic.twitter.com/0kC3is6jkE

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 10, 2023