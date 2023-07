Όμιλος Sani/Ikos: Μεγάλος υποστηρικτής του Συμποσίου «Αριστοτέλης-Κομφούκιος: για την ηθική του 21ου αιώνα»

Με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών και μελετητών από την Ελλάδα, την Κίνα, καθώς και από όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (3-5 Ιουλίου) και την Θεσσαλονίκη (6-8 Ιουλίου) το «Αριστοτέλης-Κουμφούκιος: Συμπόσιο για την ηθική του 21ου αιώνα» του δικτύου Sustainable Development Solutions Network (SDSN) των Ηνωμένων Εθνών, σε σύμπραξη με κορυφαίους φορείς της Ελλάδας και της Κίνας, το οποίο στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως μεγάλος χορηγός ο Όμιλος Sani/Ikos.

Με σημείο αναφοράς την αρχαία ελληνική και κινεζική διδασκαλία, στόχος του διεθνούς συνεδρίου, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, είναι να μελετήσει την νέα παγκόσμια ηθική του 21ου αιώνα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να διαχειριστούν τις νέες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή επανάσταση, αντλώντας γνώση και έμπνευση από το έργο του Αριστοτέλη και του Κομφούκιου. Το πρόγραμμα του Συμποσίου, το οποίο επιμελήθηκε διεθνής εκτελεστική επιτροπή με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, Τζέφρι Σακς, πλαισιώθηκε από 10 θεματικές ενότητες, ανοιχτές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως τα αρχαία Στάγειρα -γενέτειρα του Αριστοτέλη- και η Μίεζα.

Ανάμεσα στους ομιλητές του Συμποσίου ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός, η καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο της Δανίας, καθώς και συμπρόεδρος του δικτύου UN SDSN στην Ευρώπη, Φοίβη Κουντούρη, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Μπουραντώνης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, καθώς και πλειάδα καθηγητών κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας, της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Ινδίας, κ.ά. Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμποσίου ήταν: «η αριστεία στην πολιτική σύμφωνα με την ελληνική και την κινεζική παράδοση», «η ηθική της ψηφιακής εποχής», «τα οικονομικά στη νέα ψηφιακή εποχή», «η ηθική και η επιχειρηματικότητα» και πολλές ακόμη.

«Καθώς οι πιέσεις από την κλιματική κρίση και τις γεωπολιτικές αλλαγές αυξάνονται, η υιοθέτηση μίας μακρόπνοης στρατηγικής αειφορίας αποτελεί μονόδρομο και ηχηρό αίτημα από όλους τους εταίρους μας: κράτη, ρυθμιστικά όργανα, επενδυτές, παγκόσμια κοινότητα. Σχεδιάζοντας τα βήματά μας προς ένα καλύτερο, πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον, η ιστορία και η πολιτιστική μας κληρονομιά μπορούν να λειτουργήσουν σαν φάρος και οδηγός μας. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το Συμπόσιο για την αρχαία ελληνική και κινεζική σοφία, καθώς δημιουργούν μια πολύτιμη πλατφόρμα γνώσης, συνεργασίας και αλλαγής. Γι΄αυτό αποφασίσαμε στον Όμιλο Sani/Ikos να σταθούμε για δεύτερη χρονιά αρωγοί της πρωτοβουλίας αυτής», ανέφερε, κατά την ομιλία της, η Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos και μέλος του Ελληνικού Leadership Council του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, Ελένη Ανδρεάδη.

Ο Όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη στρατηγική αειφορίας, που εστιάζει στη βιώσιμη, «πράσινη» λειτουργία των ξενοδοχείων του, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη στήριξη της οικονομίας σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης. Επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές, έχει θέσει ως στόχο την ανθρακική ουδετερότητα (Net Zero) των ξενοδοχείων του έως το 2030, καθώς και τα μηδενικά πλαστικά μίας χρήσης (Zero Plastic) και μηδενικά απόβλητα προς υγειονομική ταφή (Zero Waste) μέχρι το τέλος του 2024. Η στρατηγική αειφορίας του Ομίλου υλοποιείται με καθορισμένες πολιτικές και μετρήσιμους στόχους με περισσότερους από 100 δείκτες (ΚΡΙs) έχοντας ως άξονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).

Το «Αριστοτέλης-Κουμφούκιος: Συμπόσιο για την ηθική του 21ου αιώνα» συνδιοργανώνουν το δίκτυο UN SDSN, σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς της Ελλάδας και της Κίνας, όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το China Confucius Foundation/Nishan World Center for Confucian Studies, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα και του World Congress of Philosophy 2024.

Περισσότερα για τις επιδόσεις του Ομίλου Sani/Ikos σε θέματα αειφορίας στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητας ESG.

