Οι στόχοι του Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Ερντογάν και το μήνυμα προς τον Τούρκο πρόεδρο

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επιδιώξει έναν «οδικό χάρτη» για τη βελτίωση των σχέσεων με τη γειτονική χώρα – «Μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό κλίμα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης