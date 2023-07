Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ: Συνάντηση ΥΕΘΑ Ελλάδας-Ιταλίας – Συνομιλίες Δένδια με γ.γ. ΝΑΤΟ και ΥΠΕΞ Λιθουανίας και Νορβηγίας

Με τον υπουργό ‘Αμυνας της Ιταλίας Guido Crosetto συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

I met the Defence Minister of Italy @GuidoCrosetto at Vilnius, on the sidelines of the #NATO Summit. We discussed our excellent bilateral defence cooperation and our common will to further enhance it, in terms of the defence industry. We exchanged views on the security situation… pic.twitter.com/YINPzgVeKu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 11, 2023