«Κλίμα προσέγγισης» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία μετά το Βίλνιους – Τι «βγήκε» από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Your browser does not support the audio element.

Ο οδικός χάρτης συνεργασίας, τα F-16 και η «στροφή» στη ρητορική του Τούρκου προέδρου – Οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθούν τα επόμενα βήματα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας