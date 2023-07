Ερντογάν: Μαζί με τον Μητσοτάκη θέλουμε να κάνουμε βήματα προς θετική κατεύθυνση

Στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

“Από την άποψη της Iστορίας είναι δεδομένες οι εμπειρίες μας, και δεν επιθυμούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε από νέες εκλογές, όπως κι εμείς. Ως δυο ηγέτες νικητές των εκλογών θέλουμε να κάνουμε βήματα προς θετική κατεύθυνση” επισήμανε ο Ταγίπ Ερντογάν σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής.

“Together with Greek Prime Minister Mitsotakis, as leaders who won elections, we want to take our steps in positive direction” — Turkish President Erdogan pic.twitter.com/3Pfu17kid7

