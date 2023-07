«Πύργος Πειραιά»: Πώς μετατρέπεται σε «πράσινο» ψηφιακό «στολίδι» του λιμανιού – Πότε έρχονται οι πρώτοι «ένοικοι»

Έτοιμο να υποδεχτεί γύρω στον Νοέμβριο τον πρώτο μισθωτή, την εταιρεία Dialectica, είναι το νέο εμβληματικό, ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ., των 22 ορόφων, με την επιβλητική θέα. Οι χρήσεις, οι μισθωτές και οι πιστοποιήσεις LEED Platinum και WELL. Τα γενικά χαρακτηριστικά του project και οι παροχές/διευκολύνσεις. Αειφορία και υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας.

Όποιος περπατούσε μόλις πριν από 3- 4 χρόνια στα στενά γύρω από το οικόπεδο που σχηματίζεται μεταξύ των οδών Ακτή Ποσειδώνος, Δημοσθένους, Τσαμαδού, Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς, ή έστω περνούσε από το μεγαλύτερο και εμπορικότερο λιμάνι της χώρας, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι σύντομα θα «έπαιρνε ζωή» το πανύψηλο, άνω των 80 μέτρων, και εγκαταλελειμμένο τσιμεντένιο «κουφάρι» του πάλαι ποτέ περίφημου «Πύργου Πειραιά», η κατασκευή του οποίου άρχισε κάπου προ 50 ετών (στη θέση του βρίσκονταν η παλιά αγορά του λιμανιού και το ρολόι του Πειραιά, το οποίο κατεδαφίστηκε), επί δημαρχίας Αριστείδη Σκυλίτση.

Και από έναν Πύργο – «φάντασμα» να μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο «πράσινο στολίδι», με εντυπωσιακή θέα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές αειφορίας, που πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL.

«Ποδαρικό» από Dialectica

Το νέο επιβλητικό, ψηφιακό (BIM με LOD 500), «πράσινο» ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ. (σε οικόπεδο 3.842 τ.μ.), των 22 ορόφων (+2 υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα) που στο ανώτατο άκρο του θα υψώνεται πλέον 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα (έχει 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή), προσφέροντας πανοραμική θέα στην «καρδιά» του Πειραιά, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρώτο του «ένοικο» τον προσεχή Νοέμβριο, την εταιρεία Dialectica.

Ο οποίος, τυγχάνει όχι μόνο να είμαι ο «anchor tenant», ήτοι βασικός «ενοικιαστής άγκυρα», αλλά και μια ελληνική startup, δίνοντας πρόσθετη σημειολογία στο νέο τεχνολογικό «στολίδι» του λιμανιού, ένα από τα τοπόσημα που θα ξεχωρίζουν κατά μήκος της διευρυμένης Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η εταιρεία πρόκειται να μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου, συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ. Στη συνέχεια, θα πιάσουν «πόστο» σταδιακά και οι άλλοι μισθωτές, ώστε από το 2024 το κτήριο να «γεμίσει».

Μπορεί τελικά ο Πύργος να μην έχει κατοικίες όπως αρχικά σχεδιάζονταν (ή μάλλον είχε τεθεί ως ενδεχόμενο), ωστόσο, αναμφίβολα θα αποζημιώνει τους χρήστες του (εμπορικοί χώροι 6.700 τ.μ. συνολικά, f&B 800 τ.μ., γραφεία 19.250 τ.μ.)

Στο «πιάτο» ο Σαρωνικός και το Λεκανοπέδιο

Η θέα τόσο από το επίπεδο του τρίτου ορόφου, όπου θα φιλοξενηθεί η χρήση της εστίασης και της ψυχαγωγίας (F&B, με τη γνωστή φίρμα Nice n’ Easy, bar-restaurant 24ωρης λειτουργίας, σε επιφάνεια 600 τ.μ. στο εσωτερικό και άλλων 700 τ.μ. στην εξωτερική βεράντα – αίθριο), όσο και από τους άλλους, ιδίως από την κορυφή των 85 και βάλε μέτρων, είναι σίγουρα εντυπωσιακή. Στα «μάτια» εργαζομένων και επισκεπτών βρίσκεται ο Σαρωνικός, ο Πειραιάς, η Αθήνα, μέχρι τα βόρεια προάστια για όποιον έχει «δυνατή» όραση. Και στα «πόδια» τους βρίσκεται το μεγάλο λιμάνι της χώρας, με την κίνηση, το βουητό, τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες/ταξιδιώτες και τα «βαπόρια».

Πιστοποιήσεις LEED Platinum και WELL

Ο νέος, πιστοποιημένος Πύργος του Πειραιά, τοπόσημο για την πόλη, στοχεύει στην πιστοποίηση LEED Platinum, την υψηλότερη βαθμίδα του πιο διαδεδομένου συστήματος αξιολόγησης αειφόρων κτηρίων. Επιπρόσθετα, πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL, πιστοποίηση που αφορά στην υγεία και ευεξία των χρηστών. Βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο επίπεδο ανακατασκευής, περιμένοντας να πάρει ζωή εντός των επόμενων μηνών. Η Piraeus Tower Α.Ε., αποτελεί κοινό επενδυτικό φορέα της Cante Holdings Ltd (όμιλος DIMAND και EBRD) και της PRODEA Investments. Το έργο έχει τη «σφραγίδα» του μηχανικού και project manager, εκ μέρους της εταιρίας Dimand, Νατάλη Πέτροβιτς. Τις κατασκευαστικές εργασίες υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ Lead Architect είναι η BETAPLAN, Façade Architect – Common Areas Architect η PILA και Retail Architect η ASPA KST.

«Γεμίζει» από μισθωτές

Ο Πύργος του Πειραιά θα φιλοξενήσει το πρώτο «πράσινο» concept λιανικής και f&b στην Ελλάδα και τους πιο πολυτελείς χώρους γραφείων. Σχετικά με τις μισθώσεις, έχουν ανακοινωθεί επίσημα ονόματα – χρήστες όπως οι INDITEX (Zara, Zara Home, ισόγειο, πρώτος – δεύτερος όροφος), JD Sports και DIALECTICA , ενώ επίσης έχει δεσμευτεί ο χώρος του F&B (τρίτος όροφος) και του Γυμναστηρίου. Προφανώς υπάρχουν πολλές ακόμα εταιρείες με τις οποίες το σχήμα είναι σε προχωρημένες επαφές ή έχει ήδη προσυμφωνήσει, ωστόσο, επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται προσεχώς. Σε γενικές γραμμές, αυτές αφορούν ήδη στο 70% και άνω των τετραγωνικών του Πύργου.

Για την ώρα, είναι το δεύτερο πιο ψηλό κτίριο της Ελλάδας μετά τον Πύργο των Αθηνών. Αν εξαιρέσουμε το ισόγειο και τους πρώτους 3 ορόφους (και μέρος του τέταρτου), από τον τέταρτο (κυρίως από τον πέμπτο) και πάνω και μέχρι τον 22ο όροφο θα είναι γραφεία, με μικτή επιφάνεια σχεδόν 1.035 τ.μ. και ωφέλιμη άνω των 835 τ.μ. ανά όροφο. Υπάρχει και 23ος και δώμα στην κορυφή που θα εξυπηρετήσουν τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου, ενώ προβλέπονται φωτοβολταϊκά πάνελ στην κορυφή που θα «στηρίξουν» τον «πράσινο» ενεργειακό χαρακτήρα του project.

Η είσοδος του Πύργου είναι από την πλευρά του Λιμανιού, από την Ακτή Ποσειδώνος, με ξεχωριστές εισόδους για τα καταστήματα και τα γραφεία. Στο ισόγειο του κτιρίου θα στεγάζονται τα Flagship καταστήματα του ομίλου INDITEX, Zara και Zara Home, καθώς επίσης και σε χώρους του πρώτου και του δευτέρου ορόφου, σε μια συνολική επιφάνεια 5.850 τ.μ. Στο ισόγειο θα βρίσκεται επίσης και η JD Sports σε πλέον των 1.000 τ.μ. κατάστημα (με μοναδικά brands όπως Hoodrich, McKenzie, Supply & Demand, καθώς και με exclusive προϊόντα από τα πιο iconic brands, όπως Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren και πολλά άλλα), ενώ προβλέπεται και ένας χώρος wellness, συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων, για τους εργαζόμενους του Πύργου οι οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι έως 2.000. Από τον 9ο μέχρι το 14ο όροφο, θα καταλαμβάνει χώρους 6.210 τ.μ., η Dialectica, η ελληνική start up στον τομέα της τεχνολογίας.

«Τυχεροί» θα είναι οι εργαζόμενοι που θα «φιλοξενούνται» στον ενοποιημένο χώρο (μέσω σκάλας) του 19ου και 20ου ορόφου), με την Piraeus Tower να έχει βρει ήδη τον μισθωτή χωρίς όμως για την ώρα να ανακοινώνει το όνομά του, ενώ και οι από πάνω όροφοι θεωρούνται «κλεισμένοι» καθώς υπάρχουν πολύ προχωρημένες επαφές.

Οι διευκολύνσεις

Στο υπόγειο προβλέπεται χώρος στάθμευσης 44 θέσεων, οι οποίες θα είναι όλες με ηλεκτρικούς φορτιστές για τα αυτοκίνητα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ενοικίαση 300 θέσεων στο πάρκινγκ της Πλατείας Καραϊσκάκη που έχουν ήδη «κρατηθεί» από την κοινοπραξία. Για την άμεση πρόσβαση και διευκόλυνση των πεζών, έχει μελετηθεί από την PIRAEUS TOWER μία γέφυρα που θα συνδέει το πάρκινγκ με την Δημοσθένους, τον πεζόδρομο στην πλαϊνή πλευρά του Πύργου. Ο ένας κλάδος της, 4 μέτρων πλάτους, γέφυρας, θα πηγαίνει προς την Ε9 και ο άλλος θα καταλήγει στον Piraeus Tower.

Για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες των γραφείων, θα υπάρχει ρεσεψιόν στο ισόγειο και θα έχουν πρόσβαση στον όροφο που θέλουν μέσω κάρτας – access control. Οι ανελκυστήρες θα είναι οι πιο γρήγοροι στην Ελλάδα, με ταχύτητα 4 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μόλις 20 δευτερόλεπτα για να ανέβει κάποιος από το ισόγειο στον 22ο. Σε ακτίνα μικρότερη των 500 μ., ο εργαζόμενος ή επισκέπτης μπορεί να βρει όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία, δύο γραμμές μετρό, τραμ, λεωφορεία, προαστιακό και τρένα. Στην καρδιά της Μεσογείου, τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα με σκάφη που αναχωρούν από το Λιμάνι του Πειραιά, ή από τις μαρίνες Megayacht, D-Marin Zea και Φλοίσβος. Επιπλέον, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελ. Βενιζέλος” απέχει μόλις 48 χλμ. Το Ναυτικό Μουσείο, το Δημοτικό Θέατρο, το Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, η “Στέγη” του Ιδρύματος Ωνάση, το Κέντρο Πολιτισμού “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος” βρίσκονται όλα σε μικρή απόσταση από τον Πύργο του Πειραιά.

Με τα πόδια είναι κοντά στα 3′ η Πλατεία Θεμιστοκλέους (230 μ.), στα 4′ το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (350 μ.), σε 13′ το Πασαλιμάνι, Ζέα (1 χλμ.) και για όσους θέλουν μεγαλύτερες βόλτες, σε 18′ το Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο (1,3 χλμ.) ή σε 27′ το Μικρολίμανο (1,9 χλμ.),

Στα μέτρα ασφαλείας ξεχωρίζουν ο αποκαπνισμός, η υπερπίεση κλιμακοστασίων, η πλήρης λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης κ.α.

Αειφορία και υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας

Σε υπόγειο του Piraeus Tower, θα βρίσκονται οι δεξαμενές που θα μαζεύουν το νερό της βροχής και θα το επιστρέφουν στο κτίριο για την άρδευση της φύτευσης, ενώ το αντλητικό συγκρότημα θα δίνει σε όλους τους ορόφους τη σωστή πίεση στο πόσιμο νερό. Να σημειωθεί ότι στο ισόγειο ή στον τρίτο όροφο προβλέπονται συνολικά σχεδόν 1.000 τ.μ. φύτευσης.

Ο Πύργος του Πειραιά θα συνιστά μια οπτικά ενδιαφέρουσα δομή η οποία θα ενσωματώνει στρατηγικές λύσεις που μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου. Η πρόσοψη είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσει το κτήριο στην καθημερινή ζωή της πόλης και να βελτιώνει το περιβάλλον των κατοίκων της και των χρηστών του. Το σχέδιο ακολουθεί την κλίμακα του περιγράμματος της πόλης και του ύψους του πύργου, προσφέροντας ελκυστική προοπτική των εξωτερικών χώρων. Μια δομή σκίασης που αποτελείται από κατακόρυφες και οριζόντιες προεξοχές και επενδύσεις ισορροπεί τον όγκο του κτηρίου. Κάθε κατακόρυφο πτερύγιο είναι οριζόντια εκτοπισμένο από το δάπεδο κάθε ορόφου προς τον επόμενο και δημιουργεί μια σπείρα που αναδιπλώνεται γύρω από το κτήριο.

Στην κοινοπραξία δίνουν εξαιρετική σημασία στα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: μείωση αποτυπώματος άνθρακα με χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ, υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα (100% στους χώρους στάθμευσης), ανακύκλωση περισσότερων από 5.000 τ.μ. υαλοπινάκων, ένα ποσοστό των οποίων θα εγκατασταθεί στο έργο μαζί με νέους υαλοποίνακες, μείωση κατά 40% στην κατανάλωση πόσιμου νερού, μεγιστοποίηση αποδοτικότητας ενέργειας (συμμόρφωση με τα πιο αυστηρά παγκόσμια ενεργειακά πρότυπα), ανέπαφα WC και βρύσες, Βελτιστοποίηση ποιότητας εσωτερικού αέρα (συμμόρφωση με τα πιο αυστηρά παγκόσμια πρότυπα), μεγιστοποίηση ημερήσιου φωτός, μέσα συνεχούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης ποιότητας αέρας και παραμέτρων θερμικής άνεσης, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας από την αποτελεσματική σκίαση, αποτελεσματικός τεχνητός φωτισμός (LED), 1,000 τετραγωνικά μέτρα βλάστησης θα αρδεύονται μέσω έξυπνου ψηφιακού συστήματος με 100% βρόχινο νερό κ.α.

Στην εξωτερική όψη του Πύργου τοποθετούνται πάνελ, πρόκειται για ειδικά τελάρα με σκίαστρα, ενεργειακής κλάσης Α++. Παράλληλα, τοποθετούνται και τα ανακλινόμενα παράθυρα, τα οποία, σε περίπτωση φωτιάς, ανοίγουν αυτόματα 45 μοίρες και τα υπόλοιπα σφραγίζονται.

Η ιστορία

Ο Πύργος του Πειραιά ήταν το πιο φιλόδοξο κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970. Το 1968, ο Δήμαρχος Πειραιά, Α. Σκυλίτσης, κατεδάφισε την ιστορική παλιά αγορά του Πειραιά και παραχώρησε την έκταση για να γίνει ο Πύργος του Πειραιά.

Στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Ευρώπης, ξεκίνησε να χτίζεται το 1972 με τη φιλοδοξία να γίνει ορόσημο σε ένα λιμάνι που εκείνη την εποχή άλλαζε ραγδαία και εξελισσόταν σε διεθνή κόμβο για τη ναυτιλία και τις μεταφορές.

Ο σκελετός του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1974, κάποια καταστήματα και γραφεία λειτούργησαν, ωστόσο αργότερα το έργο εγκαταλείφθηκε και ο Πύργος παρέμεινε ημιτελής και άδειος έως το 2020. Στις 6 Ιουλίου του 2020, η κοινοπραξία των DIMAND, EBRD και PRODEA Investments υπογράφει με το Δήμο Πειραιά 99ετή σύμβαση παραχώρησης και την επόμενη χρονιά ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του.