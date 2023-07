Νόμισμα, σύγκρουση και παγκόσμια τάξη – CARLA NORRLÖF

Οι πολιτικές της Αμερικής για την πανδημία και η ευρύτερη απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες εικασίες για το μέλλον της παγκόσμιας ηγεμονίας του δολαρίου ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποθέσει κανείς ότι ένας πιο διχασμένος κόσμος θα δώσει αυτόματα τη θέση του σε έναν πιο πολυπολικό, ειδικά όταν πρόκειται για αποθεματικά νομίσματα.

ΤΟΡΟΝΤΟ – Σε αυτή τη νέα εποχή γεωπολιτικών αναταραχών, ηγέτες επιχειρήσεων, πολιτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκοί προσδοκούν μια πιο κατακερματισμένη, πολυπολική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με πολλούς να προβλέπουν ιδιαίτερα επακόλουθες αλλαγές στο διεθνές νομισματικό σύστημα. Οι πολιτικές πανδημίας της Αμερικής και η ευρύτερη απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένες εικασίες για το μέλλον της ηγεμονίας του δολαρίου ΗΠΑ και ενώ οι προειδοποιήσεις για την έκλειψη του δολαρίου δεν είναι καινούριες, ορισμένοι σχολιαστές πιστεύουν ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετική.

Είναι αλήθεια ότι ο υψηλός πληθωρισμός , το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και άλλες βασικές εξελίξεις εκτυλίσσονται σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που θυμίζει όλο και περισσότερο τον Ψυχρό Πόλεμο. Ο πιο εντυπωσιακός παράλληλος είναι η επιστροφή των αντιπαλοτήτων των μεγάλων δυνάμεων και η ενασχόληση των πολιτικών με ανησυχίες για την ασφάλεια , που υπερισχύουν της οικονομικής αποτελεσματικότητας. Όμως, ενώ η άνοδος των θεμάτων ασφαλείας αναδιαρθρώνει σαφώς ορισμένες συμμαχίες και οικονομικές σχέσεις, είναι απίθανο αυτές οι αλλαγές να οδηγήσουν σε ένα πολυπολικό νομισματικό σύστημα στο άμεσο μέλλον.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αφήγηση για τον κατακερματισμό και την αδυσώπητη ολίσθηση προς την πολυπολικότητα είναι η ανακρίβειά της. Ο όρος «πολυπολικότητα» σπάνια ορίζεται. και ακόμη και όταν είναι, χρησιμοποιείται ανακριβώς. Επιπλέον, δεν πρέπει να υποθέσει κανείς ότι ένας πιο διχασμένος κόσμος θα δώσει αυτόματα τη θέση του σε έναν πιο πολυπολικό, ειδικά όταν πρόκειται για αποθεματικά νομίσματα.

ΣΟΚ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σίγουρα δοκιμάσει την οικονομική αλληλεξάρτηση. Η πληθωριστική επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια συγκρούστηκε με την απάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στην πανδημία, η οποία περιελάμβανε επέκταση των γραμμών ανταλλαγής δολαρίων σε άλλες κεντρικές τράπεζες και μείωση των επιτοκίων μέσω αγορών ομολόγων και άλλων μέτρων. Αυτές οι πολιτικές αύξησαν την προσφορά δολαρίων παγκοσμίως σε μια εποχή που οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας εμπόδιζαν το εμπόριο και οδηγούσαν σε πτώση τις χρηματιστηριακές αγορές.

Ακόμη χειρότερα, ακόμη και πριν από τους πρόσφατους κραδασμούς, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονταν εν μέσω διαφωνιών για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για τις χρήσεις οικονομικού καταναγκασμού. Ενώ η στήριξη σε οικονομικά μέτρα για την επίτευξη στόχων εξωτερικής πολιτικής είναι προτιμότερη από τα στρατιωτικά μέσα, κινδυνεύει επίσης να εμφυσήσει τις οικονομικές σχέσεις με σύγκρουση. Σε αυτό το νέο γεωπολιτικό παιχνίδι , οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία παίζουν η καθεμία σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, χρησιμοποιώντας τους μοχλούς της χρηματοδότησης, του εμπορίου και της ενέργειας για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τον εαυτό τους και να χτυπήσουν τα αδύνατα σημεία άλλων χωρών.

Αυτή η τάση προσδίδει αξιοπιστία στους φόβους για οικονομική αποσύνδεση, αποπαγκοσμιοποίηση και κατακερματισμό. Στο νομισματικό μέτωπο, η ανησυχία είναι ότι οι χώρες που αναμένουν κυρώσεις των ΗΠΑ θα κινηθούν προληπτικά για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο. Η Κίνα και η Ρωσία ήταν ιδιαίτερα ενεργητικοί στην προώθηση εναλλακτικών νομισμάτων και στην οικοδόμηση μιας πολυεθνικής χρηματοοικονομικής υποδομής για το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ρενμίνμπι και ρούβλια. Για παράδειγμα, το Διασυνοριακό Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών της Κίνας (CIPS) λειτουργεί ως γραφείο συμψηφισμού και, επομένως, είναι παρόμοιο με το Σύστημα Διατραπεζικών Πληρωμών του Οίκου Εκκαθάρισης των ΗΠΑ (CHIPS).

Φυσικά, η CIPS επεξεργάζεται μόλις 15.000 συναλλαγές την ημέρα, που αντιστοιχούν σε 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε δολάρια, ενώ η CHIPS επεξεργάζεται 250.000 συναλλαγές την ημέρα, με αξία που υπερβαίνει τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, έχει θέσει τις βάσεις για την εκκαθάριση και διευθέτηση περισσότερων διασυνοριακών συναλλαγών σε ρενμίνμπι. Όταν η Κίνα λανσάρει ένα σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμάτων ικανό να λειτουργεί ανεξάρτητα από την Εταιρεία Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας (SWIFT), θα έχει τη δική της πλήρη, αυτόνομη αρχιτεκτονική για τον διακανονισμό διασυνοριακών συναλλαγών που εκφράζονται στο δικό της νόμισμα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει ήδη λάβει μέτρα για να παρακάμψει το SWIFT , δημιουργώντας το Σύστημά της για Μεταφορά Χρηματοοικονομικών Μηνυμάτων (SPFS) μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι η ζήτηση για SPFS έχει αυξηθεί σημαντικά από την πλήρη κλίμακα του περασμένου έτους εισβολή στην Ουκρανία. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022, ωστόσο, το σύστημα είχε μόνο περίπου 440 χρήστες.

Ωστόσο, λόγω της νέας υποδομής πληρωμών και των διαφόρων διμερών συμφωνιών, η επιδίωξη του εμπορίου και των επενδύσεων σε μη δυτικά νομίσματα έχει γίνει κάπως ευκολότερη. Η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν να κάνουν εμπόριο σε ρενμίνμπι . και η Ρωσία και η Ινδία σχεδίαζαν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε δικά τους νομίσματα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναζωογονώντας τον μηχανισμό ρουπίας-ρούβλι της εποχής του Ψυχρού Πολέμου . Η τελευταία προσπάθεια διακόπηκε πρόσφατα, ωστόσο, με τις δύο χώρες να διοχετεύουν το εμπόριο μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αντ’ αυτού, εκμεταλλευόμενοι το δεσμό του δολαρίου του ντιρχάμ, αποφεύγοντας ρητά τον διακανονισμό του εμπορίου σε δολάρια, ρουπίες και ρούβλια. Συνολικά, αυτή η χρήση εναλλακτικών νομισμάτων από τρίτες χώρες παραμένει μικρή. Ενώ το ρενμίνμπι χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό μιας ρωσικής επένδυσης σε εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στο Μπαγκλαντές, παρόμοια άλλα παραδείγματα είναι σπάνια.

Οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν επίσης να απομακρυνθούν από την τιμολόγηση του πετρελαίου σε δολάρια, αν και η σημασία αυτής της εξέλιξης υπερεκτιμάται εύκολα. Το πετρέλαιο μπορεί να είναι ένα από τα κορυφαία εξαγωγικά προϊόντα στον κόσμο, αλλά τελικά αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό μερίδιο του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου.

Γενικότερα, επειδή τα διεθνή νομίσματα χρησιμοποιούνται, εξ ορισμού, από τρίτες χώρες, η υιοθέτηση του νομίσματος ενός εμπορικού ή επενδυτικού εταίρου δεν θα αυξήσει απαραίτητα τον διεθνή ρόλο αυτού του νομίσματος, ακόμη και αν μειώνει τον σχετικό ρόλο του δολαρίου σε περιπτώσεις όπου αυτές οι συναλλαγές είχαν προηγουμένως εκφραστεί σε δολάρια.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΙΟΥΑΝ

Όσοι προβλέπουν το τέλος της ηγεμονίας του δολαρίου επισημαίνουν επίσης τη χρήση διμερών γραμμών ανταλλαγής από την ίδια την Κίνα για να επιτρέψει στις ξένες κεντρικές τράπεζες να αποκτήσουν ρενμίνμπι σε αντάλλαγμα για το δικό τους νόμισμα. Η διάθεση του renminbi σε ξένες κυβερνήσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η ικανότητα να ενεργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης σε περιόδους κρίσης είναι μια βασική συνάρτηση αποθεματικού νομίσματος.

Η Κίνα έχει επίσης κάνει ελιγμούς για να επεκτείνει το θεσμικό της αποτύπωμα, όπως με την εισαγωγή μιας έκτακτης ρύθμισης ρευστότητας renminbi υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Ομοίως, το καλάθι των νομισμάτων που στηρίζουν τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (SDR, το αποθεματικό του ΔΝΤ), περιλαμβάνει τώρα το renminbi , μαζί με το δολάριο, το γιεν, το ευρώ και τη λίρα στερλίνα. Και οι BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) έχουν επίσης συζητήσει τρόπους για να απωθήσουν την ηγεμονία του δολαρίου, όπως με την έκδοση κοινού αποθεματικού νομίσματος για να παρακάμψει το δολάριο και άλλα μεγάλα δυτικά νομίσματα (καθώς και την προσφορά εναλλακτική του SDR).

Τέλος, μια από τις πιο αναμενόμενες τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα είναι η δημιουργία εναλλακτικών ψηφιακών πληρωμών από την Κίνα. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας άρχισε να αναπτύσσει ένα ψηφιακό νόμισμα , το e-CNY, το 2017 και πρόσφερε αυτήν την επιλογή πληρωμής στους συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο. Όταν εφαρμοστεί πλήρως, το e-CNY θα λειτουργεί ανεξάρτητα από άλλα συστήματα πληρωμών και οικονομικών μηνυμάτων. Προσφέροντας φθηνότερες, γρήγορες και ασφαλέστερες συναλλαγές, ένα κινεζικό ψηφιακό νόμισμα θα μπορούσε να κάνει το ρενμίνμπι πιο ελκυστικό και επομένως πιο ευρέως προσβάσιμο και ρευστό. Η προώθηση του e-CNY για το εμπόριο και τις επενδύσεις θα μπορούσε να επιταχύνει τη διεθνοποίηση του renminbi.

Αλλά τα υποκείμενα εμπορικά και επενδυτικά πρότυπα πρέπει να αλλάξουν πριν αλλάξει η παγκόσμια νομισματική ιεραρχία. Εδώ, η Περιφερειακή Συνολική Οικονομική Συνεργασία με επίκεντρο την Κίνα, καθώς και η Πρωτοβουλία Belt and Road της Κίνας, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διεθνοποίηση του renminbi πολλαπλασιάζοντας τις οικονομικές αλληλεπιδράσεις και ενθαρρύνοντας τη χρήση του renminbi στο εμπόριο και τις επενδύσεις τρίτων χωρών. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, η διεθνοποίηση του ρενμίνμπι είναι πιθανό να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια, λόγω της διατήρησης των κεφαλαιακών ελέγχων από την Κίνα και των ευρύτερων περιορισμών στο ισοζύγιο πληρωμών.

ΠΥΡΕΤΟΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρά τα εμπόδια αυτά, οι εικασίες για μια επερχόμενη πολυπολική τάξη νομισμάτων είναι διάχυτες. Τι σημαίνει όμως πραγματικά η πολυπολικότητα σε αυτή την περίπτωση; Ορισμένοι εξέχοντες σχολιαστές , όπως ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark Carney και ο Zoltan Pozsar της Credit Suisse, παραμελούν να ορίσουν με ακρίβεια τον όρο. Άλλοι προβλέπουν ένα σύστημα όπου μερικά νομίσματα κατανέμονται συμμετρικά. Και άλλοι πάλι προσδοκούν έναν κόσμο που κατοικείται από πολλά σημαντικά νομίσματα.

Ως εκ τούτου, ο François Villeroy de Galhau, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, πιστεύει ότι κινούμαστε προς ένα ευεργετικό «ισορροπημένο πολυπολικό σύστημα». Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ , απηχεί αυτήν την άποψη, προβλέποντας ένα πολυπολικό νομισματικό σύστημα «με περίπου ίσα ποσοστά [χρήσης] για το δολάριο, το ευρώ και το ρενμίνμπι».

Εκείνοι που εστιάζουν περισσότερο στον αριθμό των νομισμάτων που πληρούν το καθεστώς αποθεματικού νομίσματος περιλαμβάνουν τον Barry Eichengreen , ο οποίος υποστήριξε το 2009 ότι «το διεθνές νομισματικό σύστημα θα γίνει πιο πολυπολικό» σύμφωνα με αυτές τις γραμμές. Όμως, ενώ ο Eichengreen προέβλεψε την άνοδο του renminbi ως αποθεματικό νόμισμα, ο υπονοούμενος ορισμός του για ένα πολυπολικό σύστημα είναι προβληματικός, επειδή η ύπαρξη πολλαπλών αποθεματικών νομισμάτων σε όλη τη μεταπολεμική εποχή υποδηλώνει ότι το σημερινό διεθνές νομισματικό σύστημα ήταν πάντα πολυπολικό.

Ο προσδιορισμός των αποθεματικών νομισμάτων είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό της πολικότητας του διεθνούς νομισματικού συστήματος, αλλά δεν αρκεί, γιατί δεν μας βοηθά να προσδιορίσουμε εάν και πότε έχουμε περάσει τον Ρουβίκωνα σε πολυπολικό ή διπολικό έδαφος.

Η πολικότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά από μελετητές διεθνών σχέσεων για να αξιολογήσουν την παγκόσμια, συστημική ισορροπία δυνάμεων με βάση τη στρατιωτική ισχύ. Αλλά επειδή η ιδέα ταξιδεύει καλά, έχει εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς, όπως η οικονομική ισχύς. Στην πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον χαρακτηρισμό του διεθνούς νομισματικού συστήματος, επειδή οι δυνατότητες νομισμάτων μεγάλης ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή διεθνών συμφωνιών και την αστυνόμευση της διεθνούς τάξης.

Σε μια μονοπολική νομισματική τάξη, μια μεγάλη δύναμη απολαμβάνει την κυριαρχία και δεν έχει στενό αντίπαλο. Σε μια διπολική νομισματική τάξη, δύο δυνάμεις κυριαρχούν και έχουν μόνο μακρινούς αντιπάλους. Και σε μια πολυπολική νομισματική τάξη, περισσότερες από δύο μεγάλες δυνάμεις ασκούν σχετικά ίση επιρροή. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ερώτημα πώς να μετρηθεί η πολικότητα.

Στο συνημμένο σχήμα, μέτρησα την πολικότητα αποθεματικού-νόμισμα με δύο τρόπους για να καθορίσω ένα μονοπολικό όριο. Το πρώτο πάνελ μετράει τον αριθμό των μεγάλων δυνάμεων σύμφωνα με κάποιο προκαθορισμένο κριτήριο, ξεχωρίζοντας τα αποθεματικά νομίσματα με βάση το μερίδιό τους στα γνωστά αποθέματα (με αποκοπή 5%. Μια μονοπολική γραμμή χαράσσεται σε ένα επίπεδο όπου τα αποθεματικά στο κύριο νόμισμα είναι διπλάσια από τα αποθεματικά σε άλλα κύρια νομίσματα. Αυτό το πρότυπο προσφέρει μια ξεκάθαρη αφαίρεση της μονοπολικότητας. Το να είσαι δύο φορές πιο ισχυρός από οποιονδήποτε αντισυνασπισμό καθιστά σαφώς αδύνατη την ισορροπία δυνάμεων και έτσι δημιουργεί σταθερότητα με τη σίγαση της αντιπολίτευσης.

Αλλά η μονοπολικότητα μπορεί επίσης να επικρατήσει χωρίς αυτό το αρκετά απαιτητικό πρότυπο, όπως στο δεξί πλαίσιο. Εδώ, η μονοπολική γραμμή βασίζεται σε αλλαγές σε όλο το σύστημα στις μετοχές νομισμάτων. Ένα μονοπολικό κατώφλι σχεδιάζεται με δείκτη συγκέντρωσης 40, κάτω από το οποίο σημείο το σύστημα δεν θεωρείται πλέον μονοπολικό, αλλά μάλλον διπολικό ή πολυπολικό.

Υπάρχουν εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των γραμμών τάσης στα δύο πάνελ της εικόνας και όσον αφορά τον μονοπολικό χώρο περιστροφής. Η κατανομή του «μεγάλου νομίσματος» μετρά τη σχετική επιρροή των αποθεματικών νομισμάτων που μπορούν να διαδραματίσουν διεθνή ρόλο. Εδώ, το μακροπρόθεσμο χάσμα ισχύος έχει κλείσει. Στην πραγματικότητα, κάναμε πατινάζ πιο κοντά στο μονοπολικό κατώφλι πριν ξεσπάσει η πανδημία το 2020 και πριν επιβληθούν κυρώσεις κατά της Ρωσίας επειδή ξεκίνησε τον ολοκληρωτικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Τώρα, επειδή τα πρωτεύοντα νομίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέτρο αποτελούν μέρος του συνασπισμού κυρώσεων για τη Ρωσία, το να αποδίδονται αλλαγές σε αυτήν την κατανομή στις αντιδράσεις των κυρώσεων είναι πολύ μεγάλο. Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο πλαίσιο, το οποίο απεικονίζει τη συστημική συγκέντρωση, ένα μέτρο της σχετικής επιρροής όλων των συναλλαγματικών αποθεμάτων εντός του συστήματος. Εδώ, η μακροπρόθεσμη κατανομή της εξουσίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη – αν και είναι ορατή η πτώση μετά την πανδημία, μετά τις ρωσικές κυρώσεις.

Αν βασίσουμε τις προβλέψεις μας για τη μακροζωία της εποχής του μονοπολικού νομίσματος στο πρώτο πάνελ, η κατάσταση φαίνεται μάλλον δραματική. Ακόμα κι έτσι, μια πτώση κάτω από το μονοπολικό όριο θα μας έφερνε στον κόσμο που οραματίστηκε η επικεφαλής οικονομολόγος του Kroll, Μέγκαν Γκριν : «Σε έναν πολυπολικό κόσμο, μπορεί τελικά να μιλάμε για εναλλακτικές λύσεις αντί του δολαρίου. Αλλά δεν θα το αντικαταστήσουμε». Από τη σκοπιά του δεύτερου πίνακα, ωστόσο, η μονοπολικότητα είναι τόσο εδραιωμένη όσο πριν από την κυκλοφορία του ευρώ.

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ

Το πώς μετράμε την πολικότητα έχει τεράστια σημασία για τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Ενώ η πολικότητα, κατανοητή ως η απόσταση μεταξύ των «μεγάλων νομισμάτων», έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, δεν το έχει κάνει από το 2020. Αντίθετα, η πολικότητα, κατανοητή ως νομισματική απόσταση σε όλο το σύστημα, ήταν σταθερή από το 1995 αλλά μειώθηκε από το 2020 .

Η απροθυμία των οικονομολόγων να ορίσουν την πολυπολικότητα έχει τροφοδοτήσει μια μανία που δεν είναι χρήσιμη για την κρίση σημαντικών αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Κατακλυζόμαστε από προβλέψεις για μια στροφή προς την πολυπολικότητα χωρίς να γνωρίζουμε τι σημαίνει, και πότε, στην πραγματικότητα, η έκλειψη της μονοπολικότητας θα ακολουθούσε πιο πιθανόν από μια διπολική τάξη γύρω από το δολάριο και το ευρώ.

Επιπλέον, είναι απίθανο η μονοπολικότητα να εξασθενίσει καθόλου σύντομα – ή ακόμα και μεσοπρόθεσμα. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει ακόμη και σε μια πιο κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία όπου οι εταιρικές σχέσεις ασφαλείας καθορίζουν τις οικονομικές σχέσεις και όπου οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας συμβάλλουν στην αναπροσαρμογή ορισμένων παγκόσμιων νομισμάτων. Η πανδημία και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν δικαιολογούν ασφαλή στοιχήματα για την κατάρρευση του δολαρίου, επειδή η κεντρική θέση του δολαρίου καθορίζεται κυρίως από οικονομικούς παράγοντες και ένα πλεονέκτημα θέσης που ενισχύεται από τα αποτελέσματα του δικτύου.

Θυμηθείτε, ο σημερινός πληθωρισμός δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο των ΗΠΑ και όταν εξετάζουμε τον κίνδυνο κυρώσεων , η διαφοροποίηση σε δολάρια πρέπει να σταθμίζεται έναντι της διαφοροποίησης σε δολάρια που προκαλείται από κυρώσεις. Ο συνασπισμός που συμμετέχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων, περίπου το 80% των παγκόσμιων επενδύσεων και το 60% του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομικής παραγωγής. Σε έναν κόσμο όπου οι οικονομικές σχέσεις έχουν ολοένα και περισσότερους τόνους ασφάλειας, οι περισσότερες από 60 χώρες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ είναι πιθανό να παραμείνουν στο δολάριο ακόμα κι αν αντιτίθενται στις δυτικές κυρώσεις.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εάν επίκειται μια πολυπολική εντολή νομίσματος, θα ήταν λογικό να ζητηθεί η ανατροπή των νομισματικών πολιτικών, των δαπανών και των κυρώσεων των ΗΠΑ. Αλλά προς το παρόν, το καλύτερο στοίχημα είναι η συνέχιση της κυριαρχίας του δολαρίου.

Carla Norrlöf, Professor of Political Science at the University of Toronto, is a non-resident senior fellow at the Atlantic Council.