Microsoft: Συμφωνία με Sony για να παραμείνει δημοφιλές παιχνίδι της Activision στο PlayStation

Η Microsoft ανακοίνωσε πως προχώρησε σε δεσμευτική συμφωνία προκειμένου να διατηρήσει το franchise του δημοφιλούς παιχνιδιού first-person shooter «Call of Duty» στην πλατφόρμα Sony Playstation, καθώς το μέγα deal για την εξαγορά της Activision Blizzard φαίνεται πλέον πιο κοντά στην ολοκλήρωση.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας με τη Sony Group επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ρυθμιστικών αρχών ότι η συγχώνευση θα καταστήσει περισσότερα παιχνίδια Activision – όπως το άκρως δημοφιλές franchise του Call of Duty – αποκλειστικά για την πλατφόρμα της Microsoft, το Xbox.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Microsoft και το @PlayStation υπέγραψαν μια δεσμευτική συμφωνία για να διατηρήσουν το Call of Duty στο PlayStation μετά την εξαγορά της Activision Blizzard», δήλωσε στο Twitter ο επικεφαλής gaming της Microsoft, Phil Spencer.

Η Microsoft υπέγραψε 10ετή συμφωνία πέρυσι με τη Nintendo Co. Ltd. για τη διαθεσιμότητα του Call of Duty.

Ο δρόμος για το κλείσιμο της μεγαλύτερης συμφωνίας στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών άνοιξε ξεκάθαρα την Παρασκευή, όταν εφετείο στις ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου για παύση της εξαγοράς .

Το κύριο εμπόδιο που απομένει προέρχεται πλέον από την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συμφώνησε να δώσει στη Microsoft μια δεύτερη ευκαιρία να βρει μια λύση αφού άσκησε βέτο στη συγχώνευση τον Απρίλιο λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο της συμφωνίας στην αγορά τυχερών παιχνιδιών cloud.

Η Microsoft προσφέρθηκε να πουλήσει τα δικαιώματα αγοράς που βασίζονται σε cloud για παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε το - την περασμένη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης

Microsoft: Απορρίφθηκε αίτηση της FTC για παύση της εξαγοράς της Activision Blizzard

Microsoft: Πράσινο φως από ΗΠΑ για το deal με την Activision

ΕΕ: Ενέκρινε την εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft με 69 δισ. δολάρια