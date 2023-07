Ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε υψηλότερες τιμές από ότι όταν η Fed ξεκίνησε για πρώτη φορά να ανεβάζει τα επιτόκια το Μάρτιο του 2022.

Αυτό σημαίνει ότι παρά τις συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων η αγορά έχει γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη της στο εφέ τους.

Άλλωστε δεν έχει βγει αδίκως το ρητό που αναφέρει ότι “ the stock market is not the economy”.

Έτσι λοιπόν παρά την εδώ και καιρό αρνητική συγχορδία των αναλυτών ο S&P 500 έχει περάσει πλέον πάνω από την περιοχή αντίστασης των 4480 με 4500 μονάδων κοιτώντας στα μάτια το επόμενο σαθρό επίπεδο των 4635 μονάδων.

Πάνω από εκεί δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο έως τη ζώνη των ιστορικών υψηλών στις 4800 με 4820 μονάδες.

Με τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες να ρυθμίζουν πάνω από το 30% του S&P 500, η υψηλότερη συγκέντρωση που έχουμε δει με δεδομένα που χρονολογούνται από το 1980, ο δείκτης φαίνεται να έχει πάρει τον μεσομακροπρόθεσμο δρόμο που οδηγεί σε νέα ιστορικά υψηλά.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

July 16, 2023