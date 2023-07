Twitter: Αρνητική ταμειακή ροή, χρέη και απουσία διαφημίσεων ανακοίνωσε ο Ελον Μασκ

Δέκα μέρες μετά την θριαμβευτική εμφάνιση του Threads, της νέας πλατφόρμας της Metα που έρχεται ως ανταγωνιστής του Twitter, ο Ελον Μασκ (ιδιοκτήτης του Twitter) ανακοίνωσε τα εξαιρετικά αρνητικά στοιχεία της πλατφόρμας του γεγονός που εξηγεί σε ένα βαθμό και την απόφαση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ (αφεντικού της Metα) να επιλέξει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να κυκλοφορήσει το Threads βλέποντας τους κλυδωνισμούς στο Twitter. Σύμφωνα με τον Μασκ υπάρχει αρνητική ταμειακή ροή στα ταμεία του Twitter εξαιτίας της πτώσης των διαφημιστικών εσόδων κατά 50% την στιγμή που τα χρέη της εταιρείες είναι πολύ μεγάλα.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023