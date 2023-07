Όμιλος Epsilon Net: Τι προσδοκά από τις νέες εξαγορές – Οι τέσσερις συμφωνίες σε 4 μήνες

Το σερί εξαγορών δεν σταματά για την Epsilon Net. Η απόκτηση του υπολειπομένου ποσοστού 35% των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής εταιρίας Epsilon HR Α.Ε. έναντι ποσού 4 εκατ. ευρώ ήταν η 4η φετινή επένδυση του ομίλου, ο οποίος ιδρύθηκε από τον πρόεδρο και CEO του, Ιωάννη Μίχο.

Προηγήθηκαν άλλες τρεις εξαγορές ισχυρών μετοχικών μεριδίων άλλων εταιρειών στο πρώτο μισό του 2023. Για την ακρίβεια, ολοκληρώθηκαν και ανακοινώθηκαν ως τώρα από την εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εταιρεία πληροφορικής 4 συμφωνίες, μέσα σε 4 περίπου μήνες, με συνολικό αντίτιμο 7,66 εκατ. ευρώ.

Η αρχή έγινε με το 80% της Ορόσημο Πληροφορική αντί 1,36 εκατ. ευρώ (14/3) και η συνέχεια δόθηκε με δυο deals τον Μαΐο, για το 60% αντίστοιχα καθεμίας εκ των ΝΕΤΕΡΑ με ποσό 700.000 ευρώ (2/5) και Diginet Ε.E. αντί 1,6 εκατ. ευρώ (31/5).

Όπως είχε αναφέρει ο κ.Μίχος σε πρόσφατη Γενική Συνέλευση, στόχος είναι ο διπλασιασμός του μεγέθους της Epsilon Net (με πωλήσεις 150 εκατ. ευρώ) σε βάθος 3ετίας, σε σύγκριση με τις περσινές επιδόσεις της (δηλαδή στο διάστημα 2023-25), με το EBITDA margin να διαμορφώνεται ετησίως πάνω από το όριο του 30%.

Ήδη, αυτή προέρχεται από μια αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 48,69% το 2022, σε 75,11 εκατ. ευρώ από 50,51 εκατ. ευρώ το 2021. Κάτι το οποίο οφείλεται σε έναν συνδυασμό υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης της Epsilon Net και στοχευμένων εξαγορών.

Στρατηγική που θα συνεχίσει να εφαρμόζει, προκειμένου να «χτίσει» έναν όμιλο με έσοδα 150 εκατ. ευρώ έως το ’25. Σε μια εποχή κατά την οποία οι ανάγκες για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα προσφέρουν, από την πλευρά τους, πολλές ευκαιρίες στους «παίκτες» του κλάδου που εξειδικεύονται στο business software.

Η συγκέντρωση της αγοράς πληροφορικής στα χέρια ισχυρότερων «παικτών» συνεχίζεται με διψήφιο αριθμό από deals κάθε χρονιά (για την τελευταία τριετία) και σε αυτό το «μέτωπο» ο όμιλος Epsilon Net είναι από αυτούς που πρωταγωνιστούν.

Το επενδυτικό σερί του άρχισε ουσιαστικά μετά από την μετάταξη από την Εναλλακτική Αγορά στην Κυρια Αγορά του ΧΑ, το 2020, καθώς από εκείνη την χρονιά έχει προχωρήσει σε 15 εξαγορές άλλων εταιρειών. Συν το 35% της Epsilon HR Α.Ε.

Ο επικεφαλής της εισηγμένης, Ιωάννης Μίχος, εξηγώντας την φιλοσοφία η οποία διέπει την εταιρεία του, έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σκοπό της αποτελεί η ολιστική προσέγγισή των αναγκών της αγοράς και το business model της προτάσσει την παροχή all in one solutions στους πελάτες της.

«Οικοδομούμε ένα οικοσύστημα. Οι εξαγορές είναι στο DNA μας. Ναι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε εξαγορές. Σύντομα και άλλες εταιρείες θα είναι μαζί μας, για να μοιραστούμε το ίδιο όραμα.», ήταν μια χαρακτηριστική φράση του.

HR, φορολογικά συστήματα, τουρισμός, βιομηχανία, logistics

Τι πέτυχε και τι προσδοκά με τις φετινές, νέες εξαγορές της η Epsilon Net;

Με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της μειοψηφίας (35%) της Epsilon HR Α.Ε., η μητρική του ομίλου ελέγχει πλέον 100% μια θυγατρική η οποία θεωρείται κορυφαία στην ελληνική αγορά πληροφορικής στον τομέα της ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Λύσεων Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εμφάνισε κύκλο εργασιών για την χρήση του 2022 10,48 εκατ. ευρώ με EBITDA ύψους 1,46 εκατ. ευρώ και εξυπηρετεί περισσότερους από 6.000 πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνεται η πλειονότητα των μεσαίων και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναμένεται μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, σημαντική επίδραση στα έσοδα της εταιρίας από την σταδιακή εφαρμογή, στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό, του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την υποχρεωτική διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II.

Με την εξαγορά του 60% της Diginet Ε.E. ο όμιλος ενίσχυσε το μοντέλο των στρατηγικών κινήσεων συνεργασίας, με την προσθήκη στο δυναμικό του μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, διανομή και τεχνική υποστήριξη σύγχρονων φορολογικών & ταμειακών συστημάτων και εξειδικευμένων προϊόντων & λύσεων τεχνολογίας (Technology Distributor). Διατηρεί δε, ολοκληρωμένη δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο μέσα από ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο 300 συνεργατών, υποστηρίζοντας την λειτουργία των συστημάτων αυτών σε περισσότερους από 40.000 τελικούς πελάτες.

Λίγο νωρίτερα, πάντα μέσα στο 2023, με την εξαγορά του 60% στην ΝΕΤΕΡΑ Ε.Ε., ο όμιλος Epsilon Net εξασφάλισε τον έλεγχο μιας εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα και υποστηρίζει περισσότερα από 800 ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα. Κίνηση που ήρθε σε συνέχεια των προηγούμενων στοχευμένων εξαγορών στον τομέα της φιλοξενίας (hoteliga, BookOnLine Now, Hotel availabilities), με τις λύσεις του ομίλου να έχουν επιλεγεί από τουριστικές μονάδες σε πάνω από 65 χώρες.

Τον Μάρτιο (14/3), με την πρώτη εξαγορά της χρονιάς, του 80% της Ορόσημο Πληροφορική, προσαρτήθηκε στο τεχνολογικό «άρμα» της Epsilon Net μια εταιρεία με ειδίκευση στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, και στην ανάπτυξη ειδικών λύσεων λογισμικού & συστημάτων που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των πελάτων της.

Η προσθήκη της βοηθά τον στόχο της επέκτασης του ομίλου στο εξωτερικό, αφού διατηρεί δραστηριότητα πλήν της Ελλάδας και στα Βαλκάνια, με έμφαση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου διαθέτει και θυγατρική.

Όπως επισημαίνεται εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου της Epsilon Net, σε συνέχεια και της στρατηγικής συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα, υλοποιείται επιχειρησιακό σχέδιο για την τριετία 2023 – 2025, με τις στοχευμένες εξαγορές να θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του.

