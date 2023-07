Lamda Development: Ο Απόστολος Ζαφόλιας νέος Chief Strategy & IR Officer

Τη θέση του Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development αναλαμβάνει ο κ. Απόστολος Ζαφόλιας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A., σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το διορισμό του Απόστολου Ζαφόλια στη θέση του Chief Strategy & IR Officer.

Ο Απόστολος Ζαφόλιας διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς χρηματοοικονομικής στρατηγικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και άντλησης κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για δύο δεκαετίες.

Σε αυτό το διάστημα, εργάστηκε σε διοικητικές θέσεις, εποπτεύοντας διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων και υλοποιώντας στρατηγικές ανάπτυξης ενεργητικού επιχειρήσεων. Μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Chief Financial Officer σε ναυτιλιακή εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και σε διαδικασίες τραπεζικών χρηματοδοτήσεων άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πολυετής προϋπηρεσία του σε διοικητικές θέσεις στρατηγικής, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στις χρηματοοικονομικές αγορές του εξωτερικού, θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της εταιρείας στην επενδυτική κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και στην στρατηγική πορεία της Εταιρείας. Ο κ. Ζαφόλιας είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science από το Babson College και κάτοχος του τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA).

