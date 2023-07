Netflix: Τριπλασιάστηκαν οι συνδρομητές παρά την κατάργηση στην κοινή χρήση των κωδικών

Μπορεί το Netflix να προχώρησε σε κατάργηση της κοινής χρήσης των κωδικών πρόσβασης, ωστόσο πρόσθεσε σχεδόν 5,9 εκατομμύρια νέους συνδρομητές τους τελευταίους τρεις μήνες, τριπλάσιους από όσους ανέμεναν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian, ο γίγαντας του streaming είναι η πρώτη από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της. Τα στοιχεία έρχονται, καθώς οι απεργίες των συγγραφέων και των ηθοποιών έχουν πλήξει τη βιομηχανία – η πρώτη φορά που και τα δύο συνδικάτα απεργούν από τη δεκαετία του 1960.

Η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

«Αυτή η απεργία δεν είναι κάτι που θέλαμε», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος για να προσθέσει ότι η εταιρεία ελπίζει να λήξει το συντομότερο δυνατό.

Η απεργία στο Χόλιγουντ για τις αμοιβές και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναμένεται να επηρεάσει βαθιά τη βιομηχανία τους επόμενους μήνες, επηρεάζοντας τις νέες σεζόν παγκόσμιων επιτυχιών, συμπεριλαμβανομένων των σειρών House of the Dragon και The Last of Us και ταινιών όπως, Gladiator 2 και Mission Impossible – Dead Reckoning Part Two.

Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη

Ορισμένοι αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι το Netflix είναι σε καλύτερη θέση από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης για να περιορίσει τις απώλειες από την απεργία. Πέρυσι η εταιρεία έχασε συνδρομητές για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έκτοτε άρχισε να μαζεύει και πάλι πίσω τους συνδρομητές και στις αρχές του έτους ανακοίνωσε την αναστολή της κοινής χρήσης κωδικών πρόσβασης.

Ανακοινώνοντας τα τελευταία οικονομικά στοιχεία του τριμήνου, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 1,8 δισ. δολάρια με έσοδα 8,3 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι το Netflix θα πρόσθετε περίπου 2 εκατ. νέους συνδρομητές. Το Netflix έχει πλέον 238 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως.

Διαβάστε ακόμη

Αβέβαιοι οι αναλυτές για τα πλάνα της ΕΚΤ μετά τον Ιούλιο – Τι θα γίνει με τα επιτόκια (πίνακες)

Ποιοι είναι οι Έλληνες εφοπλιστές με τα μεγαλύτερα ναυπηγικά προγράμματα

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Google αναπτύσσει νέο εργαλείο που θα μπορεί να γράφει ειδήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr