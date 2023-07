Καιρός: Οι δύο όψεις της Ευρώπης – Από τη μία καύσωνας και από την άλλη σφοδρές βροχοπτώσεις

Στα δύο έχει χωριστεί η Ευρώπη. Από τη μία πλευρά, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο με τις θερμοκρασίες να είναι ασυνήθιστα ψηλές και από την άλλη σε χώρες όπως η Ιταλία, η Κροατία, η Σλοβενία και η Βοσνία έχουν ξεσπάσει σφοδρές βροχοπτώσεις.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, τρεις στην Κροατία και ένας στη Σλοβενία, σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων, συμπεριλαμβανομένων δύο στο Ζάγκρεμπ όπου επίσης πλημμύρισε ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτο θύμα στην Κροατία είναι 40χρονος άνδρας που σκοτώθηκε όταν δέντρο που ξεριζώθηκε από την καταιγίδα έπεσε στο φορτηγό του στα ανατολικά της χώρας.

Powerful storm kills at least five people in Croatia and Slovenia pic.twitter.com/FDgjqYvH6h

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 20, 2023