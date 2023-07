Αμοιβαία Κεφάλαια: Τα πολυετή υψηλά, οι εισροές και οι «χρυσές» αποδόσεις

Σε πολυετή υψηλά έχει αναρριχηθεί η αξία της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων, φτάνοντας πλέον στα 13,845 δισ. ευρώ. Στα 1,7 δισ. ευρώ οι συνολικές εισροές για το 2023. Τι αναφέρει στο insider.gr ο Θ. Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Η «άνθιση», κυρίως της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, το «ράλι» των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων και η θετική δυναμική της οικονομίας, φαίνεται πως αποτελεί το τρίπτυχο που έχει οδηγήσει σε μια περαιτέρω κινητοποίηση των χαρτοφυλακίων και προς την πλευρά της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων για φέτος. Την ίδια στιγμή, η περαιτέρω ανάκαμψη και δυναμική των διεθνών αγορών, από το δύσκολο, περσινό έτος, βοήθησε στο να επανέλθουν σε θετικό «έδαφος» τα περισσότερα διεθνή ομολογιακά, μεικτά, αλλά και στρατηγικές με συνδυασμούς Α/Κ.

Οι συνολικές εισροές προς όλες τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεπερνούν πλέον τα 1,7 δισ. ευρώ, από τις αρχές του έτους, με τα διεθνή ομολογιακά να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, με εισροές που προσεγγίζουν τα 1,038 δισ. ευρώ.

Όπως παρατηρεί, μιλώντας στο insider.gr ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ Θεοφάνης Μυλωνάς, καταγράφεται ένα συνεχές ενδιαφέρον από τους αποταμιευτές για τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος. «Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα υπάρξει ενδιαφέρον και για προϊόντα τα οποία θα αφορούν συγκεκριμένα την Ελλάδα, τόσο στο σκέλος των εταιρικών τίτλων όσο και σε μετοχές, καθώς ακόμα δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό το πόσο θα επηρεάσει την Ελλάδα η επενδυτική βαθμίδα».

Ο κ. Μυλωνάς θεωρεί ότι οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα πιο σημαντικές από αυτές που εκτιμά η αγορά ενώ φαίνεται πως έχουμε μπροστά μας 2 – 3 χρόνια τα οποία θα είναι πολύ θετικά για τη χώρα. Όπως υπογραμμίζει, «τα επενδυτικά προϊόντα θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο καθώς προσφέρουν σημαντική διαφοροποίηση, καθημερινή ρευστότητα και συγχρόνως πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας».

Την ίδια στιγμή, οι εκροές είναι περιορισμένες και παρατηρούνται κυρίως στα παγκόσμια μεικτά Α/Κ, ενώ από την άλλη, έχει παρατηρηθεί μια μικρή αλλά σταθερή ζήτηση σε Α/Κ με προσανατολισμό προς τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία. «Απέχουμε από εκεί, θα θέλαμε ή θα έπρεπε αλλά είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση» σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Asset Management.

Αναλυτικά:

– Επιμέρους, στο σύνολό τους, (42 μετοχικά Α/Κ εσωτερικού) τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού έχουν προσφέρει θετικές αποδόσεις (όλα ξεπερνούν το 30%) με κάποια μάλιστα να ξεπερνούν και την πορεία του Γενικού Δείκτη (44,03%). Τα Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Εσωτερικού (εκροές 2,428 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους) και Allianz Μετοχών Εσωτερικού (εκροές 1,101 εκατ. ευρώ) βρίσκονται στην κορυφή με απόδοση +53,35% και +51,85% αντίστοιχα, έχοντας σημαντική θέση επί του ενεργητικού τους, στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στη Mytilineos και στο όμιλο της ΤΕΡΝΑ. Ακολούθως, το Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού (εισροές 8,373 εκατ. ευρώ από τις αρχές τους έτους) έχει προσφέρει απόδοση 48,39% στους μεριδιούχους, το Phoenix Ελληνικό Μετοχικό (εκροές 21,909 χιλ. ευρώ) κινείται στο +47,33% και το Interamerican I Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού στο +46,82%.

– Θετικές αποδόσεις, αλλά συγκριτικά χαμηλότερες από αυτά του εσωτερικού, εξαιτίας της υπεραπόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφουν και τα διεθνή μετοχικά και αυτά με έκθεση στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών. Στην κατηγορία των διεθνών ξεχωρίζουν το Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών της 3Κ με απόδοση +22,32%, το Μετοχικό Διεθνές αντίστοιχα της 3Κ στο +21,45% και το Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund (I) με απόδοση +17,41%, ενώ στην κατηγορία των μετοχικών της Ευρωζώνης στην κορυφή βρίσκεται το NBG International Funds Sicav/European All Stars B με απόδοση 15,15%, έχοντας υψηλή διαφοροποίηση και στάθμιση στις μετοχές των TotalEnergies, SAP, Siemens, Allianz και Banco Santander.

– Ως προς τα ομολογιακά Α/Κ εσωτερικού το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional έχει ξεχωρίσει (+7,4% – εκροές 2,305 εκατ. ευρώ) έχοντας μια σημαντική έκθεση στα εγχώρια κρατικά ομόλογα, ενώ και το Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund πλησιάζει προς το 7% σε απόδοση (6,71% – εκροές 87,64 χιλ. ευρώ), από τις αρχές του έτους. Ευρύτερα, οι καθαρές αξίες των ομολογιακών εσωτερικού ενισχύθηκαν σημαντικά, στη βάση φυσικά, της πορείας των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων, με τις εισροές να ξεπερνούν τα 567,91 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

– Ως προς τα διεθνή ομολογιακά στην κορυφή βρίσκεται το Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας (+7,93% – εκροές 663 χιλ. ευρώ), με το Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων (της Athos +3,86% – εκροές 7,71 χιλ. ευρώ) και το Δήλος Extra Income 5ετές Ομολογιακό (+4,27% – εκροές 1,274 εκατ. ευρώ)να διαμορφώνουν την πρώτη τριάδα θετικών αποδόσεων. Επιπλέον, οι συνολικές καθαρές εισροές προσεγγίζουν τα 1,037 δισ. ευρώ (από τις αρχές του έτους), με το μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων να κατευθύνεται στο Πειραιώς ΑΚ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (396,93 εκατ. ευρώ) και στο Eurobank DIS GF Target Maturity III Ομολογιακό (240,92 εκατ. ευρώ).

– Στην κατηγορία των Funds of Funds Μετοχικά ξεχωρίζουν αυτά της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και πιο συγκεκριμένα τα Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό I και R με αποδόσεις 11,41% και 10,78%, ενώ ακολουθεί το Alpha Fund of Fund Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό Institutional με απόδοση 9,59%. Επιπλέον, οι συνολικές εκροές σε αυτή τη κατηγορία διαμορφώνονται στα 13,947 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

– Από την άλλη, στα Μεικτά Funds of Funds, δηλαδή σε multi asset, με ευρύτερη γεωγραφική κατανομή, ηγείται το Eurobank I (LF) FoF Life Cycle 2047 με απόδοση +7,62% και με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Το Α/Κ υιοθετεί ένα σχετικά υψηλού κινδύνου προφίλ στην αρχή της επενδυτικής περιόδου, όπου η «ημερομηνία στόχος» ακόμα απέχει πολύ. Στη συνέχεια και σταδιακά, αυξάνει την κατανομή του σε επενδύσεις χαμηλότερου ρίσκου, καθώς η «ημερομηνία στόχος» πλησιάζει και όταν φτάσει, αναμένεται να είναι επενδυμένο κυρίως σε ομολογιακά χρεόγραφα ή – και σε μετρητά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Eurobank I (LF) FoF Life Cycle 2032, με απόδοση +5,24% ενώ ακολουθεί το Eurobank (LF) Fund of Funds Global High στο +5,09%. Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει εκροές, που διαμορφώνονται από τις αρχές του έτους στα 181,089 εκατ. ευρώ.