Selena Gomez: Πώς η «Σπάνια Ομορφιά» της κατέκτησε τους καταναλωτές – Αναμένει τριπλασιασμό των πωλήσεων σε ένα χρόνο

Η Selena Gomez, η 30χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, κατάφερε να δημιουργήσει μία σειρά προϊόντων μακιγιάζ που κάνουν θραύση.

Το brand Rare Beauty (Σπάνια Ομορφιά) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στο κοινό από τότε που κυκλοφόρησε τα πρώτα του προϊόντα, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις σειρές καλλυντικών που έχουν λανσάρει άλλες διασημότητες.

Η εταιρεία πέτυχε στην παγκόσμια βιομηχανία ομορφιάς των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων δημιουργώντας απλό, μέτριας τιμής μακιγιάζ και αξιοποιώντας την τεράστια δημοτικότητα της Gomez σε πλατφόρμες όπως το TikTok.

Παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστή από την παιδική της ηλικία παίζοντας σε νεανικές σειρές, κατάφερε όχι απλά να παραμείνει στο προσκήνιο αλλά και να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερη διασημότητα ως ενήλικας, χτίζοντας μία καριέρα με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και πρωταγωνιστώντας σε επιτυχημένες σειρές όπως το Only Murders in the Building.

«Οι άνθρωποι αναζητούν απόδοση και αξία στα προϊόντα τους, κάτι που κάνει πολύ καλά η Rare», λέει η Sable Yong, που γράφει για τον κλάδο ομορφιάς στη Νέα Υόρκη. «Ναι, είναι χαριτωμένο. Ναι, η Selena Gomez είναι η ιδρύτρια. Αλλά ακόμα κι αν δεν ήταν αυτή στη φωτογραφία, είναι καλά σχεδιασμένα προϊόντα που αποδίδουν πραγματικά καλά σε αρκετά λογική τιμή».

Τριπλασιασμός μεγεθών

Η Rare Beauty αναμένεται το 2023 να τριπλασιάσει τις πωλήσεις του περασμένου έτους.

Το 2022 πούλησε 3,1 εκατομμύρια τεμάχια του πιο δημοφιλούς ρουζ της. Η τιμή του ανέρχεται στα 23 δολάρια, που σημαίνει ότι μόνο από αυτό το προϊόν η εταιρεία εξασφάλισε περίπου 70 εκατομμύρια έσοδα, σύμφωνα με το -.

Η στήριξη ενός brand από κάποια διασημότητα δεν αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία.

Οι καταναλωτές μπορεί να είναι άστατοι στις επιλογές τους και πολλά εμπορικά σήματα που συνδέονται με ανθρώπους της showbiz κατέρρευσαν μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα.

Νωρίτερα φέτος, η Kristen Bell σταμάτησε τη σειρά περιποίησης δέρματος που είχε λανσάρει.

Η Sephora δεν πουλά πλέον τα brands των διασημοτήτων του TikTok, Addison Rae και Hyram Yarbro.

Η Ariana Grande πλήρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ειδών ομορφιάς, r.e.m. από τη Forma Brands LLC, της οποίας το μεγάλο στοίχημα να στηριχθεί στην celebrity δεν πέτυχε και οδηγήθηκε στην χρεοκοπία.

Το διαφορετικό επιχειρηματικό πλάνο

Η Rare Beauty, δεν εστίασε στο να κυνηγήσει τις τάσεις, όπως μια έξυπνη παλέτα σκιών ματιών με δεκάδες χρώματα.

Αντίθετα, δημιούργησε προσιτά και εύχρηστα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του lip liner αξίας 15 δολαρίων και του υγρού foundation σε 48 αποχρώσεις, αξίας 30 δολαρίων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε επίσης με έναν κοινωνικό σκοπό στον πυρήνα της, χαρακτηριστικό γνώρισμα των νεότερων εμπορικών σημάτων.

Η Gomez υπήρξε υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας συζήτησης για τους δικούς της αγώνες.

Η Rare δεσμεύτηκε να αφιερώσει το 1% των πωλήσεων στο εσωτερικό της fund, έχοντας συγκεντρώσει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την έκθεση κοινωνικών επιπτώσεων της εταιρείας για το 2022.

Οι άλλες επιχειρηματικές κινήσεις

H Rare δε αποτελεί το μοναδικό επιχειρηματικό εγχείρημα της Gomez.

Η ίδια είναι επίσης συνιδρύτρια της Wondermind, μιας startup που επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, με αποτίμηση πέρυσι 100 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, έχει την εκτελεστική παραγωγή εκπομπών στο Netflix και το HBO Max και έχει κλείσει συνεργασίες με μάρκες όπως η Puma SE.

Η ισχυρή ομάδα της Rare

Σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της Rare πιστώνεται στη βάση των θαυμαστών της Gomez, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 400 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, ωστόσο, το brand διαχειρίζεται μία εκτελεστική ομάδα που αποτελείται από βετεράνους του κλάδου.

Μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέθεσε στην Joyce Kim, την διευθύντρια προϊόντων της Rare και πρώην στέλεχος στην Nyx Professional Makeup της L’Oreal, να δημιουργήσει μια σειρά που θα μπορούσε να έχει αντοχή στις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, καθώς και στην καθημερινή ζωή των πελατών της.

«Πρέπει να μην δίνει την αίσθηση βάρους στο δέρμα και να είναι εύκολη στην εφαρμογή», λέει η Kim. «Παράλληλα πρέπει να έχει διάρκεια».

Από την πλευρά του μάρκετινγκ, η Rare καταφέρνει να δημιουργεί αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαθέτει περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, 6 εκατομμύρια στο Instagram και προσαρμόζει το περιεχόμενο σε όλες τις πλατφόρμες της.

Παράλληλα, οι αναρτήσεις που εστιάζουν στην ψυχική υγεία έχουν ιδιαίτερη απήχηση στο Instagram. Το να μην φοβόμαστε να πειραματιστούμε μας έχει βοηθήσει, επισήμανε η Katie Welch, διευθύντρια μάρκετινγκ της Rare.

O ρόλος της Gomez

Η Gomez διαφημίζει επίσης τα προϊόντα και φτιάχνει βίντεο με οδηγίες μακιγιάζ μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Τους πρώτους μήνες μετά την κυκλοφορία του brand, κατέγραψε πολύωρα βίντεο με την ίδια να κάνει το μακιγιάζ της για μια από τις τηλεοπτικές της εκπομπές, τη σειρά μαγειρικής του HBO Max, Selena + Chef.

Στη συνέχεια, η διάρκεια των βίντεο μειώθηκε σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ υπάρχουν και κάποια με σχόλια για τα προϊόντα της Rare.

«Η υποδοχή από τους influencers και τους διαδικτυακούς χρήστες ήταν εντυπωσιακή», λέει η Artemis Patrick, η παγκόσμια chief merchandising officer της Sephora.

Το brand συνεχίζει να προσθέτει προϊόντα, όπως το τζελ eyeliner, και επεκτείνει την διάθεση τους, φτάνοντας πρόσφατα στην Ινδονησία και την Ινδία.

