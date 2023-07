Άνω – κάτω οι «Σπαρτιάτες» στη Βουλή λόγω …Κασιδιάρη

Προσωπικές χαρακτήρισε τις απόψεις του βουλευτή του Κ.Φλώρου με τις οποίες τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας Κασιδιάρη στην Αθήνα, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Β.Τσίγκας