Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε μία συγκροτημένη νομοθετική πρωτοβουλία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

H στήριξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι δεδομένη προτεραιότητα της κυβέρνησης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης