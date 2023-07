Κατεπείγουσα ΕΔΕ για τις εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο διέταξε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

«Ζήτησα τον επανέλεγχο των σχεδίων πυρασφάλειας όλων των στρατοπέδων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων», είπε ο Νίκος Δένδιας για τις εκρήξεις σε τμήμα της 111ΠΜ