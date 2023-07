Ο νόμος του 2010, το «μπλόκο» στον Κασιδιάρη και το «αλαλούμ» στους Σπαρτιάτες

Your browser does not support the audio element.

Προεκλογικά έγινε πολύς λόγος και συγκρούστηκαν έντονα η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον τρόπο που άναψε το «κόκκινο φως» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη για την κάθοδό του στις εκλογές