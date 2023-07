Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι το υπουργείο πυλώνας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, είχε σημειώσει ο Κ. Μητσοτάκης