ΝΔ – Αυτοδιοικητικές εκλογές: Μένει Γλυφάδα ο Παπανικολάου, «ανεβαίνει» ο Χαρδαλιάς για την Περιφέρεια Αττικής – Την Τρίτη αποφάσεις από τον πρωθυπουργό

Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας ανακοίνωσε στο Facebook την απόφασή του να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Δήμο – Εντείνονται οι φήμες για υποψηφιότητα Χαρδαλιά στην Περιφέρεια