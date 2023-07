Κιλιάν Εμπαπέ: Γιατί το golden boy του ποδοσφαίρου χάνει τη «μάχη» στις business… εκτός γηπέδων (pics)

Το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται μόνιμα στην κορυφή της επικαιρότητας, παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει ακόμα ασφαλής εκτίμηση για το πότε (και αν;) θα φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Δεν μπορεί να αποκλείσει, όμως, κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο το φετινό καλοκαίρι, με συνέπεια να ζουν σε αγωνία δεκάδες εκατομμύρια φίλαθλοι στον πλανήτη, όπως αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι αδημονούν να δουν τον Γάλλο σταρ να φορά τη φανέλα της.

Το story, εν συντομία: Η Παρί φέρεται να αποκάλυψε προς την διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ότι εφόσον επιθυμεί να αποκτήσει τον παίκτη της τώρα, πρέπει να της καταβάλει 250 εκατ. ευρώ, ενώ πληροφορίες θέλουν τον ίδιο να έχει συμφωνήσει με την Ρεάλ για του χρόνου, όταν μείνει ελεύθερος.

Προηγήθηκε το «όχι» του ποδοσφαιριστή στην εξωπραγματική οικονομική πρόταση της Αλ Χιλάλ από την Σαουδική Αραβία (σ.σ. συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, 700 εκατ. ευρώ σε εκείνον για μονοετές συμβόλαιο και άλλα 300 εκατ. ευρώ στην Παρί, με δυνατότητα να υπογράψει από την μεθεπόμενη σεζόν στη Ρεάλ), όπως έγραψε η «L΄Equipe» και το «σίριαλ Εμπαπέ» καλά κρατεί για άλλη μια χρονιά…

Η αντίφαση της υπόθεσης είναι ότι την ώρα που Άραβες και Ισπανοί στρώνουν «κόκκινα χαλιά» κάτω από τα πόδια του για να αφήσει το Παρίσι (με την Λίβερπουλ να μπαίνει «σφήνα»), δεν φαίνεται να πηγαίνουν όλα «ρολόι» στο… προσωπικό μάρκετινγκ του Γάλλου σταρ, αν και πολλά είναι ζήτημα επιλογών.

Μέσα στα γήπεδα ο Εμπαπέ κερδίζει περισσότερα χρήματα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Λιονέλ Μέσι, τον Νεϊμάρ κ.ά., αλλά έξω από αυτά εισπράττει τα λιγότερα έναντι των ανταγωνιστών του.

Μια προφανής δικαιολογία είναι ότι θεωρείται ο νεότερος σε ηλικία από τους σταρ «πρώτης γραμμής» και δεν πρόλαβε να «χτίσει» την σχέση του με την αγορά.

Το golden boy του ποδοσφαίρου χάνει ωστόσο την «μάχη» στις business… εκτός γηπέδων, με διαφορά.

Στην λίστα Forbes για το 2023, ως 3ος καλύτερα αμειβόμενος συνολικά αθλητής της χρονιάς, ο 25χρονος Κιλιάν Εμπαπέ προηγείται μακράν στην κατηγορία των ετήσιων εσόδων από τις αγωνιστικές υπηρεσίες του με 100 εκατ. δολ. μισθό και bonus (on the field earnings), έναντι 46 εκατ. δολ. του 38χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο (νο 1), 65 εκατ. δολ. του 36χρονου Λιονέλ Μέσι (νο 2), 50 εκατ. δολ. του 31χρονου Νεϊμάρ (νο 12) κ.λπ., αλλά σε αυτά από χορηγούς, εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικές δραστηριότητές η επίδοσή του πέφτει κατακόρυφα στα 20 εκατ. δολ., έναντι 90 εκατ. δολ. του Πορτογάλου, 65 εκατ. δολ. του Αργεντινού και 35 εκατ. δολ. του Βραζιλιάνου (off the field earnings).

Υστερεί επίσης από τους μπασκετμπολίστες Λεμπρόν Τζέιμς (75 εκατ. δολ.), Στεφ Κάρι (52 εκατ. δολ.), Γιάννη Αντετοκούνμπο- Κέβιν Ντουράντ (45 εκατ. δολ, έκαστος), από σταρ του γκολφ, του τένις και παίρνει σχεδόν τα ίδια με τον Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ από χορηγούς κ.ά. (νο 28, με 18 εκατ. δολ.).

«Πόρτα» σε 195 εταιρείες

Αν δεν τεθεί θέμα συγκρίσεων, πάλι δεν αναιρείται το συμπέρασμα ότι ένα «ποδοσφαιρικό brand» τέτοιου επιπέδου αδικείται από τα χαμηλά, σχετικά, εμπορικά έσοδά του.

Οι λόγοι; Ενδεχομένως δεν τον βοηθά το γαλλικό πρωτάθλημα και η μετακίνησή του σε μια πιο ανταγωνιστική και ποιοτική λίγκα να ενισχύσει την εικόνα του.

Σαφώς και ο ίδιος από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν πολύ επιλεκτικός στο θέμα των χορηγιών, έβαζε όρους και δεν δίσταζε να απορρίψει πολλές από τις προτάσεις που δεχόταν για συνεργασίες με διάφορες εταιρείες και ίσως (αν δει κάποιος τον συνολικό αριθμό τους) εξακολουθεί να τις «φιλτράρει» με αυστηρά κριτήρια.

Ενας άλλος λόγος είναι ότι δεν μπήκε από νωρίς στην επιχειρηματική λογική άλλων «αστεριών» της μπάλας, που δείχνουν να αξιοποιούν εμπορικά -από το παρελθόν- μέχρι και την τελευταία ευκαιρία, με την συνδρομή των μάνατζερ τους.

Η «λεπτομέρεια»: Σε ρόλο ατζέντη του παρουσιάζεται σήμερα η μητέρα του Φαϊζά Λαμαρί και παλαιότερα ο πατέρας του, Βιλφρίντ Εμπαπέ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018, όταν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Γαλλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας (και πέτυχε μάλιστα γκολ στο 4-2 επί των Κροατών στον τελικό) στα 20 του, τον «πολιόρκησαν» περισσότερες από 200 εταιρείες και του πρόσφεραν χορηγίες, μα εκείνος διάλεξε μόνο 5- με τις συμβουλές της οικογένειάς του.

Αν αποφασίσει να ανοίξει το «παιχνίδι» δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εμπορικά έσοδά του θα αυξηθούν σημαντικά.

Ένα από τα κριτήρια που είχε θέσει εξ αρχής ήταν «να μην κερδίζει πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά να ελέγχει την καριέρα του και την εικόνα του για πολλά χρόνια», όπως είχε δηλώσει η δικηγόρος του, και οι χορηγοί με τους οποίους συνεργάζεται να μοιράζονται την δική του φιλοσοφία και να συνδέονται με τις αξίες των σημερινών νέων.

Ποιοι του δίνουν 20 εκατ. δολ.

Τα έσοδα των 20 εκατ. δολ. (από 13 εκατ. δολ. το ΄21) προέρχονται για τον Κιλιάν Εμπαπέ από μια «ομάδα» χορηγών, που συμπεριλαμβάνει τον αμερικανικό «κολοσσό» της αθλητικής ένδυσης και υπόδησης Nike από το 2006, την φημισμένη ελβετική ωρολογοποιία Hublot, τον οίκο LVMH (Louis Vuitton, Dior), την Oakley, τις Electronic Arts, Panini και το fantasy sport video game κρυπτονομισμάτων Sorare.

Το συμβόλαιο με την Dior υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2021, ως πρεσβευτής των ανδρικών συλλογών της και του αρώματος Eau Sauvage.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το «Je m’appelle Kylian», ένα graphic novel με στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Το 2020, η EA Sports τον επέλεξε για το εξώφυλλο του βιντεοπαιχνιδιού FIFA 21 και παλαιότερα συνεργάσθηκε με την αναπτυσσόμενη μάρκα βιολογικών προϊόντων διατροφής Good Gout και το ιαπωνικό brand προϊόντων ομορφιάς για άνδρες, Bulk.

Πέρσι το καλοκαίρι τα ξένα media του απέδωσαν άλλη μια κίνηση: την επένδυσή του στην εταιρεία παραγωγής ταινιών «Zebra Valley», η οποία θα συνεργάζεται με το Χόλιγουντ και το Ν.Β.Α., με αντικείμενο την δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την μουσική, την τεχνολογία και τα βιντεοπαιχνίδια.

Διαβάστε ακόμα

Στο σφυρί βγαίνει οικόπεδο «φιλέτο» γνωστού επιχειρηματία στη Γλυφάδα

MyProperty: Aυτόματη διόρθωση και υποβολή Ε9 για τα 2 στα 3 ακίνητα

Πώς οι ενεργειακοί πάροχοι αλλάζουν το παιχνίδι στο retail

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr