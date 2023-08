ΝΔ: Στηρίζει τις υποψηφιότητες Μπακογιάννη, Ζέρβα και Μώραλη στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Στους νυν δημάρχους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη