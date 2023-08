ΕΥ Ελλάδος: Αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό κατά σχεδόν 20% το οικονομικό έτος 2023

Σημαντική αύξηση περίπου 20% του ανθρώπινου κεφαλαίου της, κατέγραψε το οικονομικό έτος 2023 (ΟΕ23), η ΕΥ Ελλάδος προσλαμβάνοντας σχεδόν 700 νέα στελέχη. Ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων έχει ξεπεράσει πλέον τα 2.300 άτομα, τόσο στα γραφεία της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αλλά και απομακρυσμένα, σε όλη την Ελλάδα, σε ένα “work from anywhere” ευέλικτο μοντέλο εργασίας, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία νέων γραφείων και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο ίδιο διάστημα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η διοικητική ομάδα της ΕΥ Ελλάδος ενισχύθηκε με 20 νέους Εταίρους – ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία της – ενώ, στο τέλος του οικονομικού έτους, ανακοινώθηκαν συνολικά 320 προαγωγές.

Έμφαση στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη

Πιστή στη δέσμευσή της για ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (Diversity, Equity & Inclusion – DE&I), η ΕΥ εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα το 46% του ανθρώπινου κεφαλαίου της εταιρείας, με σημαντικό αριθμό από αυτές να κατέχουν ηγετικές θέσεις. Συγκεκριμένα, 228 γυναίκες κατέχουν θέση Manager ή υψηλότερη, 107 Senior Manager ή υψηλότερη, ενώ 19 είναι Εταίροι.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της σε θέματα νευροποικιλότητας, ενώ το πρόγραμμα ΕΥ “Neurodiversity Champions” ενθαρρύνει τους εργαζόμενους με νεύρο-αναπτυξιακές διαφορές, να συμβάλουν σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, με την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, στον κατάλληλο χρόνο. Επιπρόσθετα, τον Ευρωπαϊκό Μήνα Διαφορετικότητας, αναπτύχθηκε εσωτερικά μία «Εκστρατεία κατά της Ασυνείδητης Μεροληψίας» (Unconscious Biases Campaign), με στόχο να ευαισθητοποιήσει περίπου 220 στελέχη της εταιρείας που πραγματοποιούν συνεντεύξεις πρόσληψης με υποψηφίους, ώστε να αναγνωριστούν, να αντιμετωπιστούν και να καταρριφθούν τα ενδεχόμενα υποσυνείδητα στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Διαρκής εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη και wellbeing

Κατά το ΟΕ23, η ΕΥ Ελλάδος επένδυσε συνολικά περισσότερα από €1,5 εκατ. στην εκπαίδευση και ανάπτυξη (Learning & Development) των ανθρώπων της, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν €2 εκατ. το ΟΕ24. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα EY Badges παρέχει στα στελέχη της δωρεάν ψηφιακές πιστοποιήσεις σε νέες και περιζήτητες δεξιότητες, με συνολικά 718 EY Badges να έχουν απονεμηθεί σε ανθρώπους της EY Ελλάδος μέχρι σήμερα. Το ΟΕ23 πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συμμετοχή στελέχους της ΕΥ Ελλάδος στο πλήρως χρηματοδοτούμενο, πρωτοποριακό πρόγραμμα MBA της EY σε συνεργασία με το Hult International Business School, που εστιάζει στην τεχνολογία και τις ηγετικές και επιχειρηματικές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνει η ΕΥ στο wellbeing στον χώρο εργασίας, αφουγκράζεται διαρκώς τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των ανθρώπων της για το εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρεία αναπτύσσει πρωτοβουλίες που καλύπτουν τη σωματική και ψυχική υγεία και προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών, κοινωνικών και προσωπικών υποχρεώσεων των ανθρώπων της. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ευκαιρίες εθελοντισμού για άμεση κοινωνική και περιβαλλοντική συνεισφορά, συνεδρίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα ολιστικής ευεξίας, μαθήματα γονικής μέριμνας και πολλαπλές πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική, σωματική και πνευματική ευημερία. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί το μειωμένο ωράριο κατά τρεις ώρες, όλες τις Παρασκευές από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, και η μία επιπλέον μέρα άδειας για όλους τους ανθρώπους της EY στην Ελλάδα, τη 17η Ιουλίου, γνωστή ως “EY Day”.

Με το ανανεωμένο Employee Value Proposition με σύνθημα “It’s yours to build”, η ΕΥ παροτρύνει όλους τους ανθρώπους της, αλλά και τα υποψήφια στελέχη της, να «δημιουργήσουν» οι ίδιοι την ιδανική εργασιακή εμπειρία, επηρεάζοντας ενεργά τομείς, από την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καριέρα, την καθημερινότητά τους στη δουλειά, ακόμη και το πακέτο παροχών τους. Μεταξύ των νέων παροχών προς τους εργαζόμενους το ΟΕ23, περιλαμβάνονται το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για θέση Manager 3 και πάνω, η προσθήκη της προστασίας εισοδήματος στο Ασφαλιστικό Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας, η νέα πολιτική για τα εταιρικά αυτοκίνητα και η νέα κάρτα προνομίων με πολλαπλές ευέλικτες επιλογές.

Προσέλκυση ταλέντου

Καθώς αναπτύσσεται διαρκώς, η ΕΥ Ελλάδος συνεχίζει να προσελκύει νέα στελέχη από την αγορά και τα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Το ΟΕ23, η ΕΥ διοργάνωσε ή συμμετείχε σε περίπου 55 ημέρες καριέρας και εκδηλώσεις employer branding. Υποστηρικτικά προς τις δράσεις προσέλκυσης νέων εργαζόμενων, λειτουργούν επίσης και τα μνημόνια συνεργασίας που έχει υπογράψει η ΕΥ με πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η εταιρεία συνεργάζεται σήμερα με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το περασμένο οικονομικό έτος, πάνω από 100 φοιτητές πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στην εταιρεία και διοργανώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο Φορολογίας στο οποίο συνολικά συμμετείχαν 35 προπτυχιακοί φοιτητές οικονομικών και νομικών τμημάτων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΥ συμβάλει επίσης ενεργά και στο μέτρο των δυνάμεών της, στην αντιστροφή του brain drain, προσελκύοντας νέους Έλληνες εργαζόμενους από το εξωτερικό. Μόνο το ΟΕ23, 20 στελέχη που προσελήφθησαν από την εταιρεία, εργάζονταν ή σπούδαζαν στο εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα όλων των δράσεών της, υπενθυμίζεται ότι, η EY Ελλάδος αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα και την Ευρώπη για το 2023 (Top Employer 2023) από τον παγκόσμιο οργανισμό Top Employers Institute.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΥ οφείλει τη δυναμική ανάπτυξή της στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στους ανθρώπους της. Χάρη στον δικό τους επαγγελματισμό, την αφοσίωσή τους και τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, η ΕΥ αναγνωρίζεται ως η κορυφαία εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στη χώρα μας, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της. Ανταποδίδουμε τη συμβολή τους, επαναπροσδιορίζοντας την πρόταση αξίας μας προς τους ανθρώπους μας και μαζί δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ο καθένας μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί προσωπικά. Είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε ακόμη περισσότερα, πιστοί στον σκοπό του οργανισμού μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου».