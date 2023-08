Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Τουρκία να αναπτύξουν σχέση καλής γειτονίας βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών τοποθετήθηκε και σε ζητήματα που αφορούν σε διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση Αν. Μεσόγειο, Μ. Ανατολή, κλιματική αλλαγή και επισιτιστική κρίση