Eπίσκεψη Δένδια στο Ισραήλ: Η εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ στο επίκεντρο των συνομιλιών

Your browser does not support the audio element.

Θα συζητήσουμε για την εμβάθυνση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και τη συνεργασία μας για την προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας, είπε ο κ. Δένδιας