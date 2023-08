H «φθηνότερη καμπάνια μάρκετινγκ όλων των εποχών»- Πόσο στοίχισαν τα πρόστιμα για την πινακίδα «X» από τα γραφεία του Twitter

Ο Έλον Μασκ αντιμετώπισε μία αναποδιά στην προσπάθειά του να αλλάξει την οπτική ταυτότητα του Twitter, που πλέον ονομάζεται X και έχει για σήμερα ένα X αντί για το κλασικό μπλε πουλί με το οποίο έχει ταυτιστεί η πλατφόρμα.

Αλλάζοντας το σήμα, ο Μασκ επέλεξε να τοποθετήσει μία τεράστια, εκτυφλωτική πινακίδα στην έδρα της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο κάνοντας σαφές σε όλους ότι έχει αλλάξει η οπτική ταυτότητα της εταιρείας.

Μάλλον όμως το παράκανε ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων από τους γείτονες που διαμαρτυρήθηκαν για τον έντονα ενοχλητικό φωτισμό. Μέσα σε δύο μέρες, το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο κατέγραψε 24 καταγγελίες σχετικά με ανησυχίες για την σταθερότητά της και τον έντονο φωτισμό για όσου ζουν κοντά. Τελικά η πινακίδα αφαιρέθηκε τρεις ημέρες μετά την εγκατάστασή της.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023