Βρούτσης για Νέα Φιλαδέλφεια: Αμείλικτο κυνήγι για την πρόληψη των επεισοδίων και παραδειγματικές τιμωρίες

Your browser does not support the audio element.

“Η αθλητική κοινότητα και σύσσωμη η ελληνική κοινωνία πενθεί και δικαίως απαιτεί να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις σ’ αυτό το πολυπαραγοντικό ζήτημα, που απασχολεί διεθνώς όλες τις χώρες” τονίζει ο Γ. Βρούτσης