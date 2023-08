Κοινή δήλωση Μπακογιάννη – Δημάρχου Ζάγκρεμπ: Η μόνη πατρίδα της βίας το μίσος

Χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Ζάγκρεμπ κ. Tomasevic έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων, τονίζοντας ότι είναι συγκλονισμένος από τα γεγονότα και εκφράζοντας εκ μέρους των πολιτών της πρωτεύουσας της Κροατίας, τα ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους