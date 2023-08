Τουρκία: Στην Ανατολική Μεσόγειο βγαίνει το πλωτό γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν

Το όνομα του σουλτάνου Αμπντουλχαμίντ είχε δώσει πέρυσι στο τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν